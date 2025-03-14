Світоліна поступилася росіянці у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна поступилася росіянці Міррі Андрєєвій у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Матч завершився поразкою української тенісистки за півтори години з рахунком 5:7, 3:6.

Гра розпочалася з невеликої переваги Світоліної. У четвертому геймі стартової партії вона мала подвійний брейк-пойнт, проте реалізувати його не вдалося.

Надалі Андрєєва стала діяти більш агресивно, став працювати її коронний бекхенд. За рахунку 5:5, незважаючи на відчайдушні зусилля Еліни, українка програла свою подачу. Після цього росіянка без проблем подала на сет.

У другій партії Андрєєва швидко зробила брейк, проте Світоліна зуміла відігратися та зрівняти рахунок, 3:3. На жаль, більше жодного гейму в матчі нашій тенісистці взяти не вдалося. Як наслідок, поразка у двох сетах.

Світоліна за гру не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк із 6 можливостей. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Відеоогляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 13 березня

Мірра Андрєєва (11, -) – Еліна Світоліна (23, Україна) 7:5, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі Андрєєва зіграє проти другої ракетки світу Іги Швьонтек. В лютому поточного року у чвертьфіналі змагань у Досі росіянка обіграла польку і зрештою стала чемпіонкою турніру.

Світоліна провела свій 21 чвертьфінал на рівні WTA 1000. На рахунку українки 11 виходів у наступну стадію змагань.

Еліна зіграла 11 зустрічей проти представниць країни-агресорки з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Українка здобула 9 перемог.

Нагадаємо, одеситка в Індіан-Веллсі перемогла трьох представниць США. У другому колі Світоліна впоралася з Ешлін Крюгер (41), у третьому раунді обіграла Даніель Коллінз (14), а в 1/8 фіналу зуміла здолати Джессіку Пегулу, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA.