Світоліна з камбеком обіграла Пегулу на шляху до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна обіграла четверту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу, в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Трисетовий матч завершився з рахунком 5:7, 6:1, 6:2 на користь українки.

Перший сет проходив у рівній боротьбі. Перемогу в ньому здобула четверта ракетка світу.

Одеситка в другому сеті показала високий рівень гри, що дозволило впевнено реваншуватися – 6:1.

Третій сет почався з брейку Еліни, але через зливу тенісистки покинули корт. Пауза тривала майже три години.

Після повернення Пегула забрала подачу Світоліної, але потім українка все одно довела гру до перемоги.

Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини. Еліна подала 4 подачі навиліт при 7 подвійних помилках. Вона реалізувала 5 брейкпойнт із 12. Пегула подала 1 ейсі і зробила 3 подвійні помилки. Джессіка реалізувала 2 брейкпойнти з 3.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 11 березня

Еліна Світоліна (23, Україна) – Джессіка Пегула (4, США) 5:7, 6:1, 6:3

SVITOLINA BAJÓ A PEGULA. 💥



La ucraniana firmó un 5-7, 6-1 y 6-2 ante la cuarta preclasificada y avanzó a CF de #IndianWells. 🔥



⏳ Aguarda por Rybakina o M. Andreeva. pic.twitter.com/Iri0Yc7kAB — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 12, 2025

Це була восьма зустріч суперниць і третя перемога одеситки. Місяць тому вона поступилася Пегулі на турнірі аналогічної категорії у катарській Досі.

У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з переможницею пари Єлена Рибакіна (7, Казахстан) – Мірра Андрєєва (11, -).

Найкращим результатом Еліни на турнірі в Індіан-Веллсі є півфінал у 2019 році.

Нагадаємо, що у другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).