Андрєєва виграла "нейтральний" фінал в Індіан-Веллсі

17-річна росіянка Мірра Андрєєва стала переможницею турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. У фінальному матчі вона обіграла білоруску Аріну Сабалєнку.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:3 на користь Андрєєвої.

Андрєєва за гру 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 3 брейки.

Відеоогляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал, 16 березня

Мірра Андрєєва (11, -) – Аріна Сабалєнка (1, -) 2:6, 6:4, 6:3

Це була сьома зустріч тенісисток і друга перемога росіянки. Цього сезону Сабалєнка обігрувала Андрєєву у Брісбені та на Australian Open.

Андрєєва здобула другий поспіль титул у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000. Три тижні тому вона стала чемпіонкою у Дубаї.

Нагадаємо, що саме Андрєєвій поступилася у чвертьфіналі змагань в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна.