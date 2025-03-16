Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації на турнірі в Маямі

Юлія Стародубцева (110) перемогла Варвару Лепченко (124, США) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка за 2 години 27 хвилин виграла з рахунком 5:7, 6:1, 6:1.

У першій партії Стародубцева вела 4:1 з двома брейками, проте перевагу не втримала. Натомість у двох наступних сетах Юлія розгромила досвідчену 38-річну опонентку.

Стародубцева за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Зазначимо, що Стародубцева здобула лише 3 перемогу за 14 останніх матчів на рівні WTA, починаючи з чвертьфіналу турніру у Пекіні, який відбувся 3 жовтня минулого року.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал кваліфікації, 16 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Варвара Лепченко (США) 5:7, 6:1, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань українка зіграє з переможницею пари Татьяна Марія (87, Німеччина) – Леолія Жанжан (126, Франція).

Нагадаємо, що минулого тижня Стародубцева поступилася американці Клер Лю у півфіналі турніру аналогічної категорії в Індіан-Веллсі.