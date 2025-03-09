Ястремська без шансів програла Швьонтек в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася другій ракетці світу Ізі Швьонтек у третьому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Полька за 1 годину 6 хвилин здобула розгромну перемогу з рахунком 6:0, 6:2.

У першому сеті жоден гейм не пройшов без боротьби, проте всі вони залишилися за Швьонтек.

Лише після рахунку 0:4 у другій партії Ястремській вдалося втримати дві свої подачі. На підсумок поєдинку це вже не вплинуло.

PANETTERIA: APERTA 🥯



Iga Swiatek si sbarazza in poco più di un'ora di Yastremska con l'ennesima prestazione dominante!



Appena 2 game concessi, 8° 'bagel' stagionale, 82° in carriera: una vera macchina.



Agli ottavi possibile big-match con Muchova!pic.twitter.com/19h4dK3yon — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 9, 2025

Українка за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 5 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 9 березня

Іга Швьонтек (2, Польща) – Даяна Ястремська (46, Україна) 6:0, 6:2

Це була третя зустріч тенісисток, Ястремська ще не вигравала. Попередній матч суперниць відбувся три тижні тому у третьому колі турніру в Дубаї й тоді Швьонтек виявилася сильнішою, 7:5, 6:0.

У четвертому раунді змагань в Індіан-Веллсі полька зустрінеться з переможницею чеського протистояння Кароліна Мухова (15) – Катерина Синякова (59). Швьонтек є чинною чемпіонкою турніру.

Нагадаємо, що на старті змагань в Індіан-Веллсі Ястремська обіграла китаянку Юань Юе, а у другому колі розгромила представницю Тунісу Онс Жабер.