Стародубцева програла матч півфіналу кваліфікації в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (109) поступилася Клер Лю (275, США) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Американка за 2 години 4 хвилини виграла з рахунком 7:5, 7:6(2).

У першій партії Стародубцева одразу повела 4:0, а потім 5:2. Двічі вона подавала на сет, але в підсумку програла 5 геймів поспіль.

Українка вела з брейком і у другій партії, проте знову не змогла втримати перевагу. Справа дійшла до тай-брейку, де перевага Лю виявилася беззаперечною.

Стародубцева за гру 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 9 помилок на подачі та 6 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал кваліфікації, 2 березня

Клер Лю (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 7:6(2)

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань Лю зіграє проти Сари Соррібес Тормо (89, Іспанія).

Стародубцева за останні 13 матчів у рамках WTA-туру, починаючи з жовтня, змогла виграти лише один.

Нагадаємо, трохи раніше Дар'я Снігур (127) програла Аої Іто (110, Японія) у півфіналі кваліфікації в Індіан-Веллсі.