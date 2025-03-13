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Кіченок не змогла вийти у півфінал парного розряду в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 13 березня 2025, 10:09
Кіченок не змогла вийти у півфінал парного розряду в Індіан-Веллсі
Людмила Кіченок (ліворуч) і Софія Кенін
Instagram Людмили Кіченок

Людмила Кіченок у парі з Софією Кенін не змогли вийти у півфінал парного розряду турніру в Індіан-Веллсі, поступившись першому сіяному дуету Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Чвертьфінальний матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився перемогою чесько-американської пари з рахунком 7:5, 7:6(4).

Кіченок та Кенін за гру 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійних помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

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Індіан-Веллс, США, хард, парний розряд
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Чвертьфінал, 13 березня

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 7:5, 7:6(4)

Це була перша зустріч дуетів. Кіченок та Кенін провели разом лише третій турнір, і в Індіан-Веллсі здобули дві дебютні перемоги.

Синякова та Таунсенд у півфіналі зіграють з парою Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Нагадаємо, що 13 березня у чвертьфінальному матчі одиночного розряду виступить Еліна Світоліна, яка зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою.

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