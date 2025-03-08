Ястремська розібралася з 32 сіяною в Індіан-Веллсі й чекає на Швьонтек

Українська тенісистка Даяна Ястремська (24) обіграла Онс Жабер (32, Туніс) у другому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Ястремська здобула перемогу над 32 сіяною з рахунком 6:3, 6:1.

У стартовому сеті після швидкого обміну брейками суперниці тримали свої подачі аж до восьмого гейму. В ньому українка змогла забрати подачу суперниці, після чого з проблемами захистила свою, вигравши таким чином партію.

Надалі ж боротьби фактично не було. Даяна отримала заряд впевненості, а у Жабер зовсім не йшла гра (усього 45% влучання першим м'ячем). Підсумком стала впевнена перемога українки.

Ястремська за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 5 помилок на подачі та 2 брейки.