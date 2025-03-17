Сенсаційний Дрейпер розгромив Руне у фіналі в Індіан-Веллсі

Британський тенісист Джек Дрейпер став переможцем турніру серії АТР 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі. У фіналі він легко обіграв данця Хольгера Руне.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь Дрейпера.

Британець за гру 10 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. На рахунку його суперника 1 ейс, 2 помилки на подачі та жодного брейк-пойнту.

Відеоогляд матчу

BNP Paribas Open – АТР 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал, 16 березня

Джек Дрейпер (Велика Британія) – Хольгер Руне (Данія) 6:2, 6:2

Це була друга зустріч тенісистів, рахунок став нічийним.

Дрейпер виграв свій дебютний трофей на Мастерсах. Раніше він ніколи не доходив навіть до півфіналу змагань цього рівня. Загалом же це третій титул АТР у шести зіграних фіналах для британця.

В оновленому рейтинг-листі Дрейпер вперше у кар'єрі увійшов до першої десятки, піднявшись на 7 місце.

Нагадаємо, Мірра Андрєєва стала переможницею жіночого турніру в Індіан-Веллсі.