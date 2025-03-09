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Костюк вийшла у четверте коло престижного турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 9 березня 2025, 21:55
Костюк вийшла у четверте коло престижного турніру в Індіан-Веллсі
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк обіграла американку Керолайн Доулгайд у третьому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Українка здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:3.

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 9 березня

Марта Костюк (24, Україна) – Керолайн Доулгайд (73, США) 6:3, 6:3

Це була друга зустріч суперниць, обидві залишилися за українкою.

У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею пари Чжен Ціньвень (9, Китай) – Лулу Сан (49, Нова Зеландія).

Нагадаємо, що трохи раніше Даяна Ястремська була розгромлена Ігою Швьонтек у матчі третього раунду турніру в Індіан-Веллсі.

* Новина доповнюється

BNP Paribas Open Індіан-Веллс Марта Костюк WTA 1000

Марта Костюк

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