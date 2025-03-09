Костюк вийшла у четверте коло престижного турніру в Індіан-Веллсі
Марта Костюк
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Марта Костюк обіграла американку Керолайн Доулгайд у третьому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Українка здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:3.
BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 9 березня
Марта Костюк (24, Україна) – Керолайн Доулгайд (73, США) 6:3, 6:3
Це була друга зустріч суперниць, обидві залишилися за українкою.
У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею пари Чжен Ціньвень (9, Китай) – Лулу Сан (49, Нова Зеландія).
Нагадаємо, що трохи раніше Даяна Ястремська була розгромлена Ігою Швьонтек у матчі третього раунду турніру в Індіан-Веллсі.
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