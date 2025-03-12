Костюк залишила турнір в Індіан-Веллсі на стадії 1/8 фіналу
Марта Костюк (24) завершила свої виступи на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, поступившись в 1/8 фіналу Цінь Вен Чжен (9).
Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Українська тенісистка виконала лише одну подачу навиліт, припустилась семи подвійних помилок та реалізувала два брейк-пойнти.
На рахунку суперниці три результативні подачі навиліт та лише одна подвійна помилка.
BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963, 700
1/8 фіналу, 12 березня
Цінь Вен Чжен (Китай) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:2
У наступному ранді на китайську тенісистку очікує Іга Швьонтек. Поєдинок відбудеться завтра, 13 березня, о 20:00 за київським часом.
Зазначимо, що раніше Еліна Світоліна здолала Джессіку Пегулу на шляху до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі.