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Костюк залишила турнір в Індіан-Веллсі на стадії 1/8 фіналу

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 08:47
Костюк залишила турнір в Індіан-Веллсі на стадії 1/8 фіналу
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (24) завершила свої виступи на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, поступившись в 1/8 фіналу Цінь Вен Чжен (9).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українська тенісистка виконала лише одну подачу навиліт, припустилась семи подвійних помилок та реалізувала два брейк-пойнти.

На рахунку суперниці три результативні подачі навиліт та лише одна подвійна помилка.

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963, 700
1/8 фіналу, 12 березня

Цінь Вен Чжен (Китай) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:2

У наступному ранді на китайську тенісистку очікує Іга Швьонтек. Поєдинок відбудеться завтра, 13 березня, о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше Еліна Світоліна здолала Джессіку Пегулу на шляху до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі.

Індіан-Веллс Марта Костюк WTA 1000

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