Чинний чемпіон вилетів: в Індіан-Веллсі визначилися фіналісти у чоловіків

Стали відомі фіналісти на турнірі серії АТР 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Хольгер Руне (13, Данія) та Джек Дрейпер (14, Велика Британія).

Руне переміг "нейтрального" тенісиста Даніїла Медведєва (6) з рахунком 7:5, 6:4 і взяв у нього реванш за минулорічну поразку у чвертьфіналі цього турніру. Після чотирьох очних матчів у тенісистів рівновага 2:2.

Данський гравець проведе десятий фінал на рівні ATP-туру та спробує здобути свій п'ятий трофей. На Мастерсах Руне зіграє свій четвертий фінал, єдиний титул він має у Парижі-2022.

Джек Дрейпер сенсаційно переміг чемпіона Індіан-Веллса двох останніх років, Карлоса Алькараса (3, Іспанія) – 6:1, 0:6, 6:4. В особистих зустрічах іспанець залишається попереду, 3:2.

Дрейпер зіграє свій шостий фінал на рівні АТР-туру і боротиметься за третій титул. На Мастерсах британець жодного разу не доходив навіть до півфіналу. З наступного тижня він дебютує у топ-10 чоловічого рейтингу.

Вирішальний матч змагань в Індіан-Веллсі пройде у неділю, 16 березня.

Фінальна пара:

23:00. Хольгер Руне (Данія) – Джек Дрейпер (Велика Британія)

Фіналісти грали між собою один раз. Минулого року на Мастерсі у Цинциннаті сильнішим виявився данець.

Нагадаємо, що напередодні в Індіан-Веллсі визначилися фіналістки у жіночому одиночному розряді.