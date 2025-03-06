Ястремська впевнено подолала перше коло в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Даяна Ястремська (46) впевнено перемогла представницю Китаю Юань Юе (68) в першому колі турніру WTA 1000 американському Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася у двох сетах – 6:2, 6:4. Українка виконала 1 подачу навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Після першої партії, де 24-річна одеситка не залишила шансів суперниці, Ястремська невдало розпочала другий сет, програвши дві власні подачі поспіль.

Поступаючись по ходу зустрічі з рахунком 2:4, українка зуміла переломити хід зустрічі та виграти 4 розіграші поспіль, що принесло їй путівку до другого кола турніру.

У наступному раунді змагань на Ястремську вже очікує туніська тенісистка Онс Жабер (32).

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 6 березня

Даяна Ястремська (Україна) – Юань Юе (Китай) 6:2, 6:4

Інша українка Ангеліна Калініна (54) в першому колі проведе матч проти італійки Лучії Бронцетті (62). Поєдинок має відбутися сьогодні, 6 березня, о 21:00 за київським часом.

Загалом на турнірі виступатимуть чотири українські тенісистки, проте Марта Костюк та Еліна Світоліна стартуватимуть з другого кола змагань через 18 та 23 номери посіву відповідно.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію на турнірі в Індіан-Веллсі.