Швьонтек – про поразку Андрєєвій: Вона зіграла краще, ніж мої попередні суперниці

Друга ракетка світу, полька Іга Швьонтек, прокоментувала свою поразку від росіянки Мірри Андрєєвої у півфіналі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Інтерв'ю Швьонтек наводить телеканал Canal+.

Вона, безумовно, зіграла краще і, ймовірно, сміливіше у вирішальні моменти. Звичайно, пам'ятаю кілька м'ячів, які я могла б зіграти краще, але загалом мені здається, що матч був на високому рівні. Але в кінцевому підсумку, думаю, гра більше складалася на її користь, раз вона змогла перемогти. Безумовно, вона зіграла краще, ніж мої попередні суперниці

Швьонтек, незважаючи на поразку, позитивно оцінює рівень свого тенісу в Індіан-Веллсі.

"Як я оцінюю свій результат на турнірі? Складно сказати. Звичайно, я задоволена першими матчами на цих змаганнях. І сьогодні я теж не можу сказати, що грала погано. Швидше, мені не вистачило сміливості у вирішальні моменти. А Мірра, навпаки, зіграла дуже розкуто, без будь-якого тиску. Видно, що в неї немає особливих очікувань, і вона іноді просто відпускає руку, грає легко. А в мене... Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє в мене був такий матч, де я могла б дозволити собі ризикнути, розслабитися і вільно пробивати удари",