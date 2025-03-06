Калініна не змогла подолати перше коло в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (54) поступилася Лучії Бронцетті (62, Італія) у першому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Італійка здобула перемогу за 2 години 12 хвилин з рахунком 6:4, 7:5.

Матч проходив за умов сильного вітру, тому на перший план виходила стабільність гри та менша кількість невимушених помилок.

У першій партії Бронцетті краще пристосувалася до погоди. Починаючи з рахунку 3:2 на її користь, тенісистки постійно брали подачу одна одної, що призвело до підсумкових 6:4.

Проте Калініна намацала свою гру у другому сеті. Вкорочені удари раз за разом почали заганяти італійку у глухий кут. Українка зробила брейк у п'ятому геймі, а у восьмому на своїй подачі відігралася з рахунку 0:40 і повела 5:3. Як це частенько буває з Ангеліною, коли до виграшу партії залишався один крок, її гра розсипалася. Бронцетті взяла чотири гейми поспіль, а з ними й матч.

Калініна за гру 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 5 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 6 березня

Лучія Бронцетті (Італія) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 7:5

Це була третя зустріч тенісисток, італійка попереду 2:1. Цікаво, що обидві свої перемоги над Калініною вона здобула в Індіан-Веллсі: у 2024 та 2025 роках.

У наступному колі змагань Бронцетті зіграє проти Магдалени Френх (30, Польща).

Нагадаємо, що напередодні українка Даяна Ястремська (46) перемогла китаянку Юань Юе (68) і вийшла у другий раунд змагань в Індіан-Веллсі.