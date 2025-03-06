Калініна не змогла подолати перше коло в Індіан-Веллсі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (54) поступилася Лучії Бронцетті (62, Італія) у першому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.
Італійка здобула перемогу за 2 години 12 хвилин з рахунком 6:4, 7:5.
Матч проходив за умов сильного вітру, тому на перший план виходила стабільність гри та менша кількість невимушених помилок.
У першій партії Бронцетті краще пристосувалася до погоди. Починаючи з рахунку 3:2 на її користь, тенісистки постійно брали подачу одна одної, що призвело до підсумкових 6:4.
Проте Калініна намацала свою гру у другому сеті. Вкорочені удари раз за разом почали заганяти італійку у глухий кут. Українка зробила брейк у п'ятому геймі, а у восьмому на своїй подачі відігралася з рахунку 0:40 і повела 5:3. Як це частенько буває з Ангеліною, коли до виграшу партії залишався один крок, її гра розсипалася. Бронцетті взяла чотири гейми поспіль, а з ними й матч.
Калініна за гру 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 5 брейків.
Лучія Бронцетті (Італія) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 7:5
Це була третя зустріч тенісисток, італійка попереду 2:1. Цікаво, що обидві свої перемоги над Калініною вона здобула в Індіан-Веллсі: у 2024 та 2025 роках.
У наступному колі змагань Бронцетті зіграє проти Магдалени Френх (30, Польща).
Нагадаємо, що напередодні українка Даяна Ястремська (46) перемогла китаянку Юань Юе (68) і вийшла у другий раунд змагань в Індіан-Веллсі.