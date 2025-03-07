Костюк без проблем подолала друге коло в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Марта Костюк (24) розгромила Робін Монтгомері (107, США) у другому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Костюк за 1 годину 12 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:3.

Різниця у класі суперниць була занадто великою. У першому сеті Марта взагалі не дала жодного шансу своїй суперниці.

Друга партія виглядала більш-менш рівною лише до рахунку 3:3. Далі Костюк легко на класі забрала останні три гейми, віддавши Моннтгомері в них усього два розіграші.

Українка за гру 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 1 брейк.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 7 березня

Марта Костюк (Україна) – Робін Монтгомері (США) 6:1, 6:3

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Костюк зустрінеться з переможницею пари Лулу Сан (49, Нова Зеландія) – Лінда Носкова (31, Чехія).

Нагадаємо, що напередодні у першому раунді турніру в Індіан-Веллсі Ангеліна Калініна (54) поступилася Лучії Бронцетті (62, Італія).