Снігур не зуміла вийти у фінал кваліфікації в Індіан-Веллсі

Дар'я Снігур (127) поступилася Аої Іто (110, Японія) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Японка за 2 години 4 хвилини виграла з рахунком 4:6, 6:1, 6:4.

Матч проходив за умов сильного вітру, тому брейків у зустрічі було дуже багато. У першій партії з рахунку 1:1 до 4:3 на користь Снігур спортсменки постійно брали подачі одна одної. У наступних трьох геймах гравчині свої подачі зуміли втримати, два з них залишилися за українкою.

Другий сет Снігур повністю провалила, японка його легко забрала.

У третій партії знову глядачі побачили багато брейків, однак головні події розгорнулися після восьмого гейму. За рахунку 4:4, 30:30 на подачі Снігур Іто невдало впала і вимушена була брати медичний таймаут. Втім, це їй не завадило взяти подачу українки і втримати свою, й тим самим здобути перемогу в матчі.

Українка за гру не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 8 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал кваліфікації, 2 березня

Аої Іто (Японія) – Дар'я Снігур (Україна) 4:6, 6:1, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді Іто зіграє проти Меддісон Інгліс (134, Австралія).

Нагадаємо, на початку тижня Снігур програла на старті турніру ITF у словацькій Трнаві.