Все через погрози: Людмила Кіченок пояснила відмову потиснути руку Младенович

Українська тенісистка Людмила Кіченок в ексклюзивному коментарі журналісту "Чемпіона" Ігорю Грачову прокоментувала відмову потиснути руку французькій тенісистці сербського походження Крістіні Младенович.

32-річна спортсменка пояснила, що після ненавмисного влучання м'ячем у суперницю, Младенович вирішила висловити погрозу на адресу Людмили.

"Я вже написала звіт у WTA з приводу цього. Сподіваюсь ви теж дасте розголосу з цього приводу. Але не вважаю за належне тиснути руку людині яка мені погрожує. Після того як я не навмисне влучила в неї мʼячем і 100 разів сказала "sorry", вона підійшла до сітки та сказала мені "watch out next time" (дивись навкруги, – прим.).

Я не вважаю за потрібне тиснути їй руку після цього. Якщо вона не може нормально виграти і їй потрібно робити щось інше, то я вважаю, що у нашому спорті це не доречно", – розповіла Кіченок.

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Також Людмила Кіченок публічно висловилася з приводу цього інциденту у своєму Instagram

"Я хотіла б прояснити ситуацію, що сталася в моєму матчі 3-го кола Australian Open проти Крістіни Младеновіч. Мене публічно звинуватили в поганій спортивній поведінці. Я хотіла б сказати своє слово. Під час матчу я отримала дуже пряму погрозу від моєї суперниці після того, як ненавмисно вдарила її тенісним м'ячем. На мої численні вибачення вона відповіла: "Наступного разу остерігайся". Я не вважаю доречним такий акт поваги, як рукостискання в кінці матчу з людьми, які використовують словесні погрози. Крапка", – написала українка у сторіс.

Нагадаємо, Людмила залишила Australian Open на стадії 1/8 фіналу парного розряду, поступившись тандему Младенович/Шуай у двосетовому матчі.

Під час традиційного післяматчевого рукостискання біля сітки Кіченок уникла контакту з Младенович. Хоча французька тенісистка простягнула руку, українка проігнорувала її, швидко потиснувши руку Чжан і залишивши корт.

Младенович та Чжан Шуай у минулому сезоні дійшли до фіналу на Відкритому чемпіонаті США, де їх переграли Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії.

Окрім того, сьогодні вночі свою участь в одиночному розряді Australian Open припинила Еліна Світоліна.