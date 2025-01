Все через погрози: Людмила Кіченок пояснила відмову потиснути руку Младенович

Українська тенісистка Людмила Кіченок в ексклюзивному коментарі журналісту "Чемпіона" Ігорю Грачову прокоментувала відмову потиснути руку французькій тенісистці сербського походження Крістіні Младенович.

32-річна спортсменка пояснила, що після ненавмисного влучання м'ячем у суперницю, Младенович вирішила висловити погрозу на адресу Людмили.

"Я вже написала звіт у WTA з приводу цього. Сподіваюсь ви теж дасте розголосу з цього приводу. Але не вважаю за належне тиснути руку людині яка мені погрожує. Після того як я не навмисне влучила в неї мʼячем і 100 разів сказала "sorry", вона підійшла до сітки та сказала мені "watch out next time" (дивись навкруги, – прим.).



Я не вважаю за потрібне тиснути їй руку після цього. Якщо вона не може нормально виграти і їй потрібно робити щось інше, то я вважаю, що у нашому спорті це не доречно", – розповіла Кіченок.