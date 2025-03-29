Будинок сестер Кіченок постраждав від російського обстрілу

Ввечері 28 березня російські війська завдали ударів по Дніпру БПЛА, внаслідок чого постраждав будинок сестер Кіченок.

Про це повідомили тенісистки у своїх соціальних мережах.

"Будинок, в якому я жила у Дніпрі, був обстріляний цієї ночі… Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих", – написала Людмила.

instagram.com/lyuda_kichenok

Надія Кіченок також опублікувала фото будинку, але без коментарів.

За даними Української правди, наразі відомо про чотирьох загиблих та 21 постраждалих внаслідок атаки.

Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Напередодні стало відомо про загибель бабусі сестер Семеренко через російський обстріл.