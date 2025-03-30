Українське дербі у Чарльстоні: сестри Кіченок на старті зіграють одна проти одної
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images
Українські парниці Людмила та Надія Кіченок зіграють одна проти одної на старті парного турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.
Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін, посіяні під четвертим номером, зустрінуться з Надією Кіченок та Алділою Сутджіаді з Індонезії.
Людмила з Кенін зіграють п'ятий поспіль спільний турнір. На їхньому рахунку вихід у чвертьфінал "тисячника" в Індіан-Веллсі.
Надія та Сутджіаді вдруге зіграють разом. У Маямі вони програли в першому колі.
Минулого року сестри Кіченок на змаганнях у Чарльстоні виступали в одній парі й дійшли до фіналу. Цього сезону турнір стартує у понеділок, 31 березня.
Нагадаємо, що напередодні Людмила Кіченок поступилася у Чарльстоні у першому своєму одиночному матчі за три роки.