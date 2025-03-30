Українське дербі у Чарльстоні: сестри Кіченок на старті зіграють одна проти одної

Українські парниці Людмила та Надія Кіченок зіграють одна проти одної на старті парного турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін, посіяні під четвертим номером, зустрінуться з Надією Кіченок та Алділою Сутджіаді з Індонезії.

Людмила з Кенін зіграють п'ятий поспіль спільний турнір. На їхньому рахунку вихід у чвертьфінал "тисячника" в Індіан-Веллсі.

Надія та Сутджіаді вдруге зіграють разом. У Маямі вони програли в першому колі.

Минулого року сестри Кіченок на змаганнях у Чарльстоні виступали в одній парі й дійшли до фіналу. Цього сезону турнір стартує у понеділок, 31 березня.

Нагадаємо, що напередодні Людмила Кіченок поступилася у Чарльстоні у першому своєму одиночному матчі за три роки.