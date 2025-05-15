Харківські Соколи повернуться до Суперліги з Плехановим на посаді головного тренера

Харківські Соколи готові скористатися своїм правом в статусі чемпіона Вищої ліги заявитися до Суперліги наступного сезону.

Про це президент Соколів Сергій Чебишев заявив в інтерв'ю пресслужбі харвівського клубу.

У квітні Харківські Соколи розгромили Ніко-Баскет (96:69) у фіналі Вищої ліги України та здобули золоті медалі. До того ж, команда дійшла до півфіналу Кубку України, де вона програла фіналісту БК Рівне.

Після такого успішного сезону Чебишев зізнався, що планує повернути свій клуб до Суперліги України.

"Після тривалих консультацій, сумнівів, думок, порад друзів та партнерів нашого клубу, вже можу впевнено сказати: ТАК! Харківські Соколи здобули право грати у Суперлізі і ми готові цим правом скористатися. Наше незламне місто-герой Харків заслуговує мати такий привілей, не зважаючи ні на що та всупереч всьому! До речі, за всю історію нашого клубу ми зіграли 221 гру в чемпіонатах України. З них 131 – у Вищій та 90 – у Суперлізі. Таке співвідношення не личить Харкову, тож, будемо змінювати його", – сказав Чебишев.

За словами президента, клуб вже домовився про повернення Валерія Плеханова на посаду головного тренера. А Олексій Золотоус, який керував Соколами у сезоні-2024/25, перейде на посаду асистента Плеханова.

"Ми дуже раді, що до нас повернувся наш старий друг, профі з високої літери, людина, якій ми довіряємо і хочемо рухатися разом. Головним тренером Соколів в цьому сезоні буде Валерій Плеханов. Помагати йому буде тренер, який разом з командою здобув чемпіонство! Величезна подяка пану Олексію Золотоусу. Він залишиться у команді та буде помічником Валерія Плеханова. У зв’язку з тим, що головний тренер задіяний у національній збірній Україні та збірній U-20, велика відповідальність за літню підготовку ляже саме на Олексія Золотоуса, який, до речі, також є тренером збірної U-18. Ми залишимо з нами і помічника Олексія, Валерія Леонова. Роботи вистачить всьому тренерському штабу".

Чебишев також пообіцяв зберегти кістяк команди, який здобув золоті медалі Вищої ліги.

"Цьогорічний склад команди був одним з найкращих за всю історію Харківських Соколів. Я принагідно дякую кожному нашому гравцеві. Ви – сильні, амбітні, віддані… справжні Соколи, пишаюся вами! Тож костяк команди ми безумовно збережемо!".

Нагадаємо, що Харківські Соколи виступали в українській Суперлізі три сезони поспіль: з 2019 по 2022 роки. Два попередні сезони харків'яни провели у Вищій лізі.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Валерій Плеханов залишив команду. Паралельно із обов'язками тренера збірної України U-20 він тренував БК Запоріжжя.

Раніше стало відомо, що гравець збірної України Андрій Войналович став чемпіоном Азербайджану.