Людмила Кіченок не змогла пробитися у чвертьфінал парних змагань у Маямі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін не змогли вийти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open. У другому колі змагань восьмі сіяні поступилися Керолайн Доулгайд (США) та Сторм Гантер (Австралія).

Американсько-австралійський дует за 1 годину 25 хвилин здобув перемогу з рахунком 6:4, 6:4.

Кіченок та Кенін за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк з 16 можливостей. На рахунку їхніх суперниць 6 ейсів, 6 помилок на подачі та 3 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло парного розряду, 23 березня

Керолайн Доулгайд (США/Сторм Гантер (Австралія) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 6:4, 6:4

Раніше пари не зустрічалися. У наступному раунді змагань Доулгайд та Гантер зіграють проти сильніших у протистоянні Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Анна Калінская (-)/Кеті Макнеллі (США).

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу одиночного розряду в Маямі раніше вийшли українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.