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Слідом за сестрою: Людмила Кіченок вибула з парного розряду Australian Open

Руслан Травкін — 20 січня 2025, 06:43
Слідом за сестрою: Людмила Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Українка Людмила Кіченок у парі з Хао-Чінь Чань вибули з парного розряду Australian Open-2025.

Вони зазнали поразки від тандему Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай) з рахунком 6:7, 2:6.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Українка та її напарниця зробили 3 подачі на виліт при 5 подвійних помилках. Їм вдалось використати лише 2 брейкпойнта з 7.

Суперниці ейсів не подавали, натомість допустили 6 подвійних помилок. Вони реалізували 4 брейкпойнти з 8.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард1/8 фіналу
парний розряд, жінки
Призовий фонд: $59,8 млн

Крістіна Младенович/Чжан Шуай (Китай) - Людмила Кіченок (Україна)/Хао-Чін Чань (Тайвань) 7:6 (7:3), 6:2

Нагадаємо, на цій стадії турнір залишила і Надія Кіченок. Вона разом із Лейлою Фернандес виявилися слабшими за Катерина Синякова (Чехія) та Тейлор Таусенд (США).

Зате свій матч одиночного розряду перемогою завершила Еліна Світоліна. Друга ракетка України погано розпочала зустріч із Веронікою Кудермєтовою (нейтральний прапор), але потім виграла 11 геймів із 12.

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