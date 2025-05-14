Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Фанати донецького Шахтаря спалили на трибунах прапори Росії і ДНР

Богдан Войченко — 14 травня 2025, 20:37
Чемпіон
Фанати донецького Шахтаря спалили на трибунах прапори Росії і ДНР

У середу, 14 травня, проходить матч фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо. Вболівальники "гірників" влаштували символічну акцію протесту прямо на трибунах.

У кінці основного часу фанати донецького клубу демонстративно спалили прапори Росії та так званої ДНР.

Цей момент викликав справжній вибух емоцій. Усе відбувалося на тлі скандувань, пісень про Путіна та українських прапорів.

Фанати, які роками залишаються без рідного стадіону в Донецьку, чітко дали зрозуміти – ніколи не пробачать окупації.

Читайте також :
Відео Шахтар – Динамо: відео голів фіналу Кубка України

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила частину Донеччини, окупувавши й саме місто Донецьк серце Шахтаря.

На "Чемпіоні" також доступна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.

Динамо Київ Кубок України Шахтар