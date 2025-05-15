Ціньвень – про перемогу над Сабалєнкою: Раніше я занадто шанобливо до неї ставилася

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень прокоментувала свою перемогу над першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою з Білорусі у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Слова спортсменки наводить Tennis.com.

"Перш за все, я сказала собі: "Не даруй їй легких очок". Я знала, що в затяжних розіграшах – після чотирьох-п'яти ударів – у мене з'являється перевага. На ґрунті я фізично почуваюся впевненіше, і це дає мені перевагу. Раніше, коли ми зустрічалися, я легко віддавала їй стартові гейми – 0:3, 0:2, 0:4. Сьогодні, виходячи на корт, я сказала собі: потрібно утримувати свою подачу і не дозволяти матчу вислизнути. Здається, тактика спрацювала. Коли я повністю включаюся в матч, мені стає ясно, куди потрібно грати і як діяти", – пояснила Ціньвень.

22-річна тенісистка за порадою батька в юності вчилася у Сабалєнки ударам.

"Коли я тільки починала професійну кар'єру, я занадто шанобливо ставилася до Сабалєнки. Я бачила її, коли мені було 14-15 років. Пам'ятаю, як прийшла подивитися фінал на China Open у 2017 році – тоді я була ще юніоркою. Батько сказав мені: "Ось Сабалєнка, тобі потрібно вчитися у неї форхенду, бекхенду". І мені знадобився час, щоб перестати сприймати її як когось особливого і почати сприймати як звичайну суперницю. Сьогодні я впоралася – залишилася спокійною, вийшла на корт, як на звичайний матч, і зробила все, що потрібно. Я дуже щаслива, що перемогла", – підсумувала Чжен.

Нагадаємо, що напередодні Чжен Ціньвень обіграла так звану "нейтральну" тенісистку з рахунком 6:4, 6:3, не віддавши їй за матч жодної своєї подачі. Раніше китаянка програла своїй суперниці 6 очних матчів поспіль.