Чемпіонат світу в елітному дивізіоні: календар та результати

У п'ятницю, 9 травня, у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу стартує 88-й чемпіонат світу з хокею. Хокейний мундіаль триватиме 17 днів.

На турнірі зіграють шістнадцять збірних: спочатку груповий етап – дві групи по 8 команд, а потім плейоф, де й визначиться переможець.

До стадії плейоф проб'ються по 4 найкращі збірні з двох груп, 5-7 команди турнірної таблиці з кожної вісімки вирушать додому готуватися до наступного чемпіонату світу, а ті колективи, які фінішують останніми, вилетять до Дивізіону IA.

Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні

Група А

09.05.2025

17:20. Австрія – Фінляндія

21:20. Швеція – Словаччина

10.05.2025

13:20. Словенія – Канада

17:20. Швеція – Австрія

21:20. Франція – Латвія

11.05.2025

13:20. Словаччина – Словенія

17:20. Латвія – Канада

21:20. Фінляндія – Франція

12.05.2025

17:20. Австрія – Словаччина

21:20. Фінляндія – Швеція

13.05.2025

17:20. Словенія – Латвія

21:20. Канада – Франція

14.05.2025

17:20. Словаччина – Франція

21:20. Латвія – Швеція

15.05.2025

17:20. Фінляндія – Словенія

21:20 Канада – Австрія

16.05.2025

17:20 Австрія – Франція

21:20. Швеція – Словенія

17.05.2025

13:20. Фінляндія – Латвія

17:20. Франція – Швеція

21:20. Канада – Словаччина

18.05.2025

17:20. Словенія – Австрія

21:20. Словаччина – Латвія

19.05.2025

17:20. Франція – Словенія

21:20. Канада – Фінляндія

20.05.2025

13:20. Латвія – Австрія

17:20. Словаччина – Фінляндія

21:20. Швеція – Канада

Група В

09.05.2025

17:20. Швейцарія – Чехія

21:20. Данія – США

10.05.2025

13:20. Норвегія – Казахстан

17:20. Німеччина – Угорщина

21:20. Данія – Швейцарія

11.05.2025

13:20. США – Угорщина

17:20. Німеччина – Казахстан

21:20. Норвегія – Чехія

12.05.2025

17:20. США – Швейцарія

21:20. Чехія – Данія

13.05.2025

17:20. Норвегія – Німеччина

21:20. Казахстан – Угорщина

14.05.2025

17:20. США – Норвегія

21:20. Казахстан – Данія

15.05.2025

17:20. Швейцарія – Німеччина

21:20. Чехія – Угорщина

16.05.2025

17:20. Угорщина – Данія

21:20. Швейцарія – Норвегія

17.05.2025

13:20. США – Німеччина

17:20. Чехія – Казахстан

21:20. Данія – Норвегія

18.05.2025

17:20. Казахстан – США

21:20. Угорщина – Швейцарія

19.05.2025

17:20. Німеччина – Чехія

21:20. Угорщина – Норвегія

20.05.2025

13:20. Швейцарія – Казахстан

17:20. Чехія – США

21:20. Німеччина – Данія

Нагадаємо, збірна України могла вийти в елітний дивізіон, але у вирішальному матчі поступилася Японії в дивізіоні IA. "Синьо-жовті" у підсумку посіли третє місце.