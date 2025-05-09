Чемпіонат світу в елітному дивізіоні: календар та результати
У п'ятницю, 9 травня, у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу стартує 88-й чемпіонат світу з хокею. Хокейний мундіаль триватиме 17 днів.
На турнірі зіграють шістнадцять збірних: спочатку груповий етап – дві групи по 8 команд, а потім плейоф, де й визначиться переможець.
До стадії плейоф проб'ються по 4 найкращі збірні з двох груп, 5-7 команди турнірної таблиці з кожної вісімки вирушать додому готуватися до наступного чемпіонату світу, а ті колективи, які фінішують останніми, вилетять до Дивізіону IA.
Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні
Група А
09.05.2025
17:20. Австрія – Фінляндія
21:20. Швеція – Словаччина
10.05.2025
13:20. Словенія – Канада
17:20. Швеція – Австрія
21:20. Франція – Латвія
11.05.2025
13:20. Словаччина – Словенія
17:20. Латвія – Канада
21:20. Фінляндія – Франція
12.05.2025
17:20. Австрія – Словаччина
21:20. Фінляндія – Швеція
13.05.2025
17:20. Словенія – Латвія
21:20. Канада – Франція
14.05.2025
17:20. Словаччина – Франція
21:20. Латвія – Швеція
15.05.2025
17:20. Фінляндія – Словенія
21:20 Канада – Австрія
16.05.2025
17:20 Австрія – Франція
21:20. Швеція – Словенія
17.05.2025
13:20. Фінляндія – Латвія
17:20. Франція – Швеція
21:20. Канада – Словаччина
18.05.2025
17:20. Словенія – Австрія
21:20. Словаччина – Латвія
19.05.2025
17:20. Франція – Словенія
21:20. Канада – Фінляндія
20.05.2025
13:20. Латвія – Австрія
17:20. Словаччина – Фінляндія
21:20. Швеція – Канада
Група В
09.05.2025
17:20. Швейцарія – Чехія
21:20. Данія – США
10.05.2025
13:20. Норвегія – Казахстан
17:20. Німеччина – Угорщина
21:20. Данія – Швейцарія
11.05.2025
13:20. США – Угорщина
17:20. Німеччина – Казахстан
21:20. Норвегія – Чехія
12.05.2025
17:20. США – Швейцарія
21:20. Чехія – Данія
13.05.2025
17:20. Норвегія – Німеччина
21:20. Казахстан – Угорщина
14.05.2025
17:20. США – Норвегія
21:20. Казахстан – Данія
15.05.2025
17:20. Швейцарія – Німеччина
21:20. Чехія – Угорщина
16.05.2025
17:20. Угорщина – Данія
21:20. Швейцарія – Норвегія
17.05.2025
13:20. США – Німеччина
17:20. Чехія – Казахстан
21:20. Данія – Норвегія
18.05.2025
17:20. Казахстан – США
21:20. Угорщина – Швейцарія
19.05.2025
17:20. Німеччина – Чехія
21:20. Угорщина – Норвегія
20.05.2025
13:20. Швейцарія – Казахстан
17:20. Чехія – США
21:20. Німеччина – Данія
Нагадаємо, збірна України могла вийти в елітний дивізіон, але у вирішальному матчі поступилася Японії в дивізіоні IA. "Синьо-жовті" у підсумку посіли третє місце.