Українського легкоатлета дискваліфіковано на 22 місяці через допінг

Українського легкоатлета Романа Кокошко дискваліфіковано на 22 місяці через проблеми із допінг-пробами.

Про це повідомила AIU.

Протягом 2024 року штовхальник ядра тричі не з'явився на тестування щодо можливого вживання заборонених речовин.

Дискваліфікація Кокошка розпочалась 20 грудня 2024 року. Зазначимо, що спортсмен у цьому ж році брав участь на Олімпійських іграх та не зміг подолати кваліфікацію, завершивши виступи на 22 місці.

Найкращим результатом в кар'єрі 28-річного легкоатлета є бронза чемпіонату Європи у приміщенні у 2023-му. Також Кокошко одного разу ставав чемпіоном України з легкої атлетики.

Раніше стало відомо про відсторонення Марини Бех-Романчук від змагань через провальну допінг-пробу.