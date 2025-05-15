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Салах, Райс та інші: АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 13:33
Салах, Райс та інші: АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону
Деклан Райс
Getty Images

Англійська Прем'єр-ліга визначила футболістів, які боротимуться за звання найкращого гравця сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, до списку увійшло вісім футболістів з Ліверпуля, Арсенала, Ньюкасла, Брентфорда та сенсаційного Ноттінгема.

Претенденти на звання найкращого гравця АПЛ

  • Раян Гравенберх (Ліверпуль)
  • Мохаммед Салах (Ліверпуль)
  • Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
  • Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест)
  • Кріс Вуд (Ноттінгем Форест)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Александер Ісак (Ньюкасл)
  • Браян Мбемо (Брентфорд)

Зазначимо, що Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії, розгромивши у 34 турі Тоттенгем. Ньюкасл у цьому сезоні виграв Кубок ліги, який став першим національним трофеєм за останні 70 років.

Напередодні також відбувся фінал Кубку України з футболу, перемогу в якому святкував донецький Шахтар.

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