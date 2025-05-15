Салах, Райс та інші: АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону
Деклан Райс
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Англійська Прем'єр-ліга визначила футболістів, які боротимуться за звання найкращого гравця сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Так, до списку увійшло вісім футболістів з Ліверпуля, Арсенала, Ньюкасла, Брентфорда та сенсаційного Ноттінгема.
Претенденти на звання найкращого гравця АПЛ
- Раян Гравенберх (Ліверпуль)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль)
- Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
- Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест)
- Кріс Вуд (Ноттінгем Форест)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Александер Ісак (Ньюкасл)
- Браян Мбемо (Брентфорд)
Зазначимо, що Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії, розгромивши у 34 турі Тоттенгем. Ньюкасл у цьому сезоні виграв Кубок ліги, який став першим національним трофеєм за останні 70 років.
Напередодні також відбувся фінал Кубку України з футболу, перемогу в якому святкував донецький Шахтар.