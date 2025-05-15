Салах, Райс та інші: АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону

Англійська Прем'єр-ліга визначила футболістів, які боротимуться за звання найкращого гравця сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, до списку увійшло вісім футболістів з Ліверпуля, Арсенала, Ньюкасла, Брентфорда та сенсаційного Ноттінгема.

Претенденти на звання найкращого гравця АПЛ

Раян Гравенберх (Ліверпуль)

Мохаммед Салах (Ліверпуль)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест)

Кріс Вуд (Ноттінгем Форест)

Деклан Райс (Арсенал)

Александер Ісак (Ньюкасл)

Браян Мбемо (Брентфорд)

It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season 🗳️ — Premier League (@premierleague) May 15, 2025

Зазначимо, що Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії, розгромивши у 34 турі Тоттенгем. Ньюкасл у цьому сезоні виграв Кубок ліги, який став першим національним трофеєм за останні 70 років.

Напередодні також відбувся фінал Кубку України з футболу, перемогу в якому святкував донецький Шахтар.