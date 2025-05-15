Час збирати валізи? Лейкерс визначилися з долею Леня

Кар'єра Олексія Леня у складі Лос-Анджелес Лейкерс може вважатися закінченою.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

За інформацією джерела, "озерники" не збираються перепідписувати контракт із центровим збірної України, коли він вийде на ринок вільних агентів цього міжсезоння. Це ж стосується і форварда-ветерана Маркіффа Морріса.

В дедлайн обмінів Сакраменто відправив Олексія у Вашингтон, який відрахував 31-річного українця. Очікувалося, що Лень підпише контракт з Індіаною, але на горизонті з'явився варіант із Лейкерс, які підписали гравця до кінця сезону-2024/25.

Проте їхній союз не виправдав очікувань. Лень взяв участь у 10 матчах ЛАЛ в регулярному сезоні (4 в старті), проводячи в середньому на паркеті 12,2 хвилини. За цей час він набирав 2,2 очка, 3,1 підбирання, 0,8 передачі, 0,1 перехоплення та 0,3 блок-шота за 0,9 втрат.

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На рахунку Леня також два матчі в постсезоні цього року, де він грав у середньому 2 хвилини, роблячи 2 підбирання.

Раніше стало відомо, що Харківські Соколи збираються заявлятися на Суперлігу України наступного сезону. І для цього команда повернула Валерія Плеханова на посаду головного тренера.