Людмила Кіченок поступилася у своєму першому матчі в одиночному розряді за три роки

Людмила Кіченок провела свій перший матч жіночого одиночного розряду за три роки. У півфіналі кваліфікації на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні вона поступилася білорусці Ірині Шиманович.

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 0:6, 6:3 на користь Шиманович.

Кіченок за матч 11 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Credit One Charleston Open – WTA 500

Чарльстон, США, грунт

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 29 березня

Ірина Шиманович (231, -) – Людмила Кіченок (-, Україна) 6:2, 0:6, 6:3

Це була перша зустріч суперниць. У Кіченок немає одиночного рейтингу, оскільки останній матч вона провела три роки тому в кваліфікації саме турніру в Чарльстоні. У парному рейтингу Людмила наразі посідає дев'яту позицію, але в понеділок стане восьмою.

Нагадаємо, що на турнірі у Маямі Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін дійшли до другого кола парного розряду.