Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Людмила Кіченок перемогла сестру Надію в українському дербі у Чарльстоні

Станіслав Матусевич — 2 квітня 2025, 01:18
Людмила Кіченок перемогла сестру Надію в українському дербі у Чарльстоні
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У першому колі змагань четверті сіяні обіграли Надію Кіченок та Алділу Сутджіаді (Індонезія).

Українсько-американський дует за 1 годину здобув перемогу з рахунком 6:1, 6:2.

Людмила Кіченок та Кенін за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку Надії Кіченок та Сутджіаді 1 ейс, жодної помилки на подачі та 0 брейків з 8 можливостей.

Credit One Charleston Open – WTA 500
Чарльстон, США, грунт
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло парного розряду, 1 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Надія Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 6:1, 6:2

Раніше пари не зустрічалися. У наступному раунді змагань Людмила та Софія зіграють проти дуету Гейлі Баптіст/Кеті Макнеллі (США).

Минулого року сестри Кіченок в одній парі дійшли до фіналу турніру в Чарльстоні.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок завершила боротьбу в одиночному розряді на змаганні в Чарльстоні у півфіналі кваліфікації.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Чарльстон Софія Кенін WTA 500

Людмила Кіченок

Українське дербі у Чарльстоні: сестри Кіченок на старті зіграють одна проти одної
Людмила Кіченок поступилася у своєму першому матчі в одиночному розряді за три роки
Будинок сестер Кіченок постраждав від російського обстрілу
Людмила Кіченок не змогла пробитися у чвертьфінал парних змагань у Маямі
Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть матчі на змаганнях у Маямі: відомий час

Останні новини