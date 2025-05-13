Шахтар – Динамо Київ: онлайн-трансляція фіналу Кубку України

Донецький Шахтар зіграє з київським Динамо у фінальному поєдинку Кубку України з футболу сезону-2024/25.

Матч відбудеться в середу, 14 травня, на Центральному стадіоні Житомира. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію зустрічі в цій новині.

У півфінальних поєдинках Динамо впевнено здолало чернівецьку Буковину з рахунком 4:1, а Шахтар лише в додатковий час переграв житомирське Полісся – 1:0.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

"Гірники" залишаються абсолютними рекордсменами турніру, маючи у своєму активі 14 здобутих Кубків України. Найближчий переслідувач – київське Динамо, яке ставало володарем трофея 13 разів.