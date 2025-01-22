Трохи не вистачило: Світоліна не змогла пробитися в 1/2 фіналу Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) програла американці Медісон Кіз (14) у чвертьфіналі Australian Open-2025.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

У стартових геймах американка навіть не намагалася грати в теніс – поспішаючи завершувати будь-який розіграш 2-3 ударами. На цій стадії гри не було зрозумілим, як Світоліній втягувати суперницю у гру та намагатися нав'язати комфортний для себе теніс. Однак ближче до середини партії Кіз почала помилятися, хоча розіграші й стали не набагато довшими.

Не вистояла Медісон за рахунку 4:3. Представниця США грала не дуже впевнено, допустивши подвійний брейкпойнт для другої ракетки України – 15:40. Перша подача – помилка. Друга подача – трос. Третя подача була не сильною, тому одеситка зіграла агресивно, що і змусило опоненту свій удар відправити в аут.

На куражі українка повела 40:0 на своїй подачі. Кіз виграла розіграш, проте вже в наступному – Еліна закрила подачу, гейм і сет – 6:3.

У другому сеті гейми тривали значно довше. Тенісистки боролися за кожне очко, але реалізація брейків підводила і Медісон, і Еліну. Першою скористалася шансом, на жаль, Кіз – 4:2.

29-річна американка почала використовувати різані удари, у пошуках варіянтів гри. Стало очевидним – силою у 2-3 удари нічого не вирішити. Це почало давати результати.

У третьому сеті Кіз зуміла зробити брейк на початку. Гандикап дозволив спокійно контролювати хід гри. Українка здаватися не збиралася. За рахунку 5:4 одеситка повела 30:15 на подачі суперниці, та потім три розіграші провела невдало.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Еліна подала 3 подачі навиліт при 1 подвійній помилці. Вона реалізувала 1 брейкпойнт із 2. Суперниця подала 6 ейсів та зробила 4 подвійні помилки. Кіз реалізувала 2 брейкпойнти з 9.

Тотально перевагою Медісон відзначилася при віннерах (активно виграні м'ячі). На її рахунку таких аж 49, тоді як у другої ракетки України лише 20.

Для них це була шоста очна зустріч. Перевагу мала уродженка штату Оклахома – 3:2. До сьогодні востаннє вони грали ще в січні 2022 року.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, Хард

1/4 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: 59,8 млн доларів

Медісон Кіз (США, 14) - Еліна Світоліна (Україна, 28) 3:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, на шляху до 1/4 фіналу Світоліна перемогла Кирстю (1 коло – 6:4, 6:4), Доулхайд (2 коло – 6:1, 6:4), Паоліні (3 коло – 2:6, 6:4, 6:0) та Кудермєтову (4 коло – 6:4, 6:1).

Суперниця Кіз визначиться пізніше у грі Емма Наварро (8) – Іга Швьонтек (2).