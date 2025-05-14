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Шахтар – Динамо: відео голів фіналу Кубка України

Богдан Войченко — 14 травня 2025, 09:18
Шахтар – Динамо: відео голів фіналу Кубка України
Фінал Кубка України
FC DK

У середу, 14 травня, у Житомирі на Центральному стадіоні відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу сезону-2024/25.

Трофей розіграють два гранди вітчизняного футболу – донецький Шахтар та київське Динамо.

Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 18:30 за Києвом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція українського Класичного.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

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