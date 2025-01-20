Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Українська тенісистка не потисла руку суперниці з Франції після матчу на Australian Open

Володимир Клепач — 20 січня 2025, 22:34
Українська тенісистка не потисла руку суперниці з Франції після матчу на Australian Open
Младенович і Чжан
Getty images

Після матчу третього раунду парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу за участі українки Людмили Кіченок трапився неприємний епізод.

Під час традиційного після матчевого рукостискання біля сітки Кіченок уникла контакту з Младенович. Хоча французька тенісистка простягнула руку, українка проігнорувала її, швидко потиснувши руку Чжан і залишивши корт.

Після матчу Младенович натякнула на неспортивну поведінку суперниць під час першого сету. Вона зазначила, що це стало для неї додатковою мотивацією:

"Мені не сподобалася їхня поведінка під час моєї подачі. Я розсердилася і подумала: "Добре, якщо так починається матч, значить, треба діяти рішучіше". Це мене пробудило, і ми з партнеркою змогли знайти рішення та покращити рівень нашої гри."

Зазначимо, що в цьому матчі українка і її партнерка Хао-Чін Чань поступилися дев’ятим сіяним Крістіні Младенович із Франції та Чжан Шуай із Китаю з рахунком 6:7(3), 2:6.

Младенович та Чжан Шуай у минулому сезоні дійшли до фіналу на Відкритому чемпіонаті США, де їх переграли Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії.

Людмила Кіченок Australian Open-2025

Людмила Кіченок

Слідом за сестрою: Людмила Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Людмила Кіченок несподівано знялася з міксту на Australian Open
Розгромна перемога вивела Людмилу Кіченок у третє коло парного розряду Australian Open
Світоліна та Ястремська зіграють матчі третього кола на Australian Open-2025: відомий час
Перша з українок: Людмила Кіченок виграла 50 матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam

Останні новини