Португальський гранд готовий повернутись у боротьбу за Судакова

Один з лідерів португальської Прімейри Порту готовий поновити переговори з Шахтарем щодо Георгія Судакова.

Про це повідомляє Glorioso1904 із посиланням на Record.

"Дракони" мають намір дочекатись наступної пропозиції Наполі щодо хавбека й після цього втрутитись у торги, запропонувавши донецькому колективу свої умови трансферу.

Зазначимо, що взимку Порту вже надсилав запит до Шахтаря та був готовий заплатити близько 15 млн євро за половину економічних прав на Судакова, але отримав відмову.

У поточному сезоні хавбек зіграв 36 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

Напередодні повідомлялось, що донеччани відхилили першу пропозицію Наполі щодо свого футболіста.

Також стала відома можлива зарплата гравця збірної України в неаполітанському клубі.