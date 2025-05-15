Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Португальський гранд готовий повернутись у боротьбу за Судакова

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 13:49
Португальський гранд готовий повернутись у боротьбу за Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар Донецьк

Один з лідерів португальської Прімейри Порту готовий поновити переговори з Шахтарем щодо Георгія Судакова.

Про це повідомляє Glorioso1904 із посиланням на Record.

"Дракони" мають намір дочекатись наступної пропозиції Наполі щодо хавбека й після цього втрутитись у торги, запропонувавши донецькому колективу свої умови трансферу.

Зазначимо, що взимку Порту вже надсилав запит до Шахтаря та був готовий заплатити близько 15 млн євро за половину економічних прав на Судакова, але отримав відмову.

У поточному сезоні хавбек зіграв 36 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

Напередодні повідомлялось, що донеччани відхилили першу пропозицію Наполі щодо свого футболіста.

Також стала відома можлива зарплата гравця збірної України в неаполітанському клубі.

Наполі Порту Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Георгій Судаков

Георгій Судаков

Судаков: Для мене цей трофей важливіший за чемпіонство
Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо Судакова
Стала відома потенційна зарплата Судакова в Наполі – ЗМІ
Судаков, Різник та Матвієнко відновилися після травм та готуються до фіналу Кубку проти Динамо
Судаков та Матвієнко зможуть зіграти проти Динамо у фіналі Кубку України

Останні новини