Світоліна і Костюк проти шести суперниць: прев’ю Підсумкового турніру WTA

З 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі відбудеться останній великий турнір жіночого тенісного сезону. В Підсумковому турнірі WTA Finals візьмуть участь вісім найкращих гравчинь за результатами року.

WTA Finals вперше відбувся у 1972 році. Нинішній чемпіонат стане 55-м за ліком. За більш ніж пів століття своєї історії Підсумковий турнір змінив півтора десятки країн та локацій. Попередні два розіграші відбулися у саудівському Ер-Ріяді, і наступного сезону змагання знову мандруватиме – цього разу до американського Шарлотта.

З 2019 року на турнірі не були представлені українки, зате поточного сезону вперше в історії їх буде одразу двоє: Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Перша ракетка України тричі – з 2017-го по 2019-й – відбиралася на Підсумковий турнір. У 2018 році їй вдалося тріумфувати, вигравши всі п'ять матчів і здобувши титул. У 2019-му Світоліна зупинилася у фіналі.

Костюк приїхала на турнір у статусі першої запасної з надією дебютувати на Підсумковому, якщо хтось зніметься зі змагань. Сподівання були небезпідставними, адже під кінець сезону більшість тенісисток мають певні пошкодження. І Марті пощастило: лідерка світового рейтингу та чинна чемпіонка турніру Єлена Рибакіна оголосила, що не зможе виступити. Тож Костюк матиме можливість провести як мінімум три поєдинки групового етапу.

WTA Finals проходить і в одиночному, і в парному розрядах. В межах цього матеріалу ми розповідаємо про одиночний турнір.

Регламент, очки, призові

Восьмеро гравчинь на турнірі розділені на два квартети, в яких зіграють по три матчі за коловою системою. Якщо дві тенісистки у групі матимуть однакову кількість перемог, перевагу отримає тріумфаторка їхньої особистої зустрічі. За рівності показників трьох учасниць враховуватимуть кількість зіграних матчів, відсоток виграних сетів та геймів.

По дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть у півфінали й надалі визначать чемпіонку в раунді плейоф. Таким чином, за 8 днів тенісисткам доведеться провести максимум по 5 поєдинків.

Призовий фонд в одиночному розряді складає 8 мільйонів доларів.

Система нарахування рейтингових очок та розподіл призових є наступними.

Участь: 0 очок / $220,000.

Кожна перемога на груповій стадії: 200 очок / $230,000.

Вихід у фінал: 400 очок / $820,000.

Чемпіонство: 500 очок / $1,640,000.

Спортсменка, яка пройде всю дистанцію без поразок, за 5 перемог та завойований титул отримає $3,370,000 та 1500 очок.

Призовий фонд турніру порівняно з минулим роком, коли WTA Finals проводився у Саудівській Аравії, скоротився більш ніж на 35%. Причина цього є зрозумілою. Ніхто у світі не платить за спортивне видовище більше, ніж арабські шейхи.

Переходимо до складів груп. На відміну від минулих років, квартети не отримали назви за кольорами або на честь видатних тенісисток. Американці були лаконічними: Група 1 і Група 2.

Група 1

Марта Костюк (10, Україна)

Коко Гофф (4, США)

Джессіка Пегула (5, США)

Лінда Носкова (8, Чехія)

24-річна Костюк провела найкращий сезон у кар'єрі й він міг би бути ще більш успішним, якби не травми.

Марта Костюк з трофеєм у Мадриді Denys Didkivskyi

У січні на турнірі WTA 500 в Брісбені Марта дійшла до фіналу, одразу позначивши рівень своїх амбіцій. Однак на Australain Open киянка травмувалася у першому колі й пропустила більше ніж півтора місяці.

Остаточно Костюк відновилася до ґрунтового сезону й видала серію з 17 перемог поспіль. Тенісистка здобула титули на турнірах WTA 250 у Руані, "тисячнику" в Мадриді (перша звитяга такого рівня в кар'єрі) та дійшла до півфіналу Ролан Гаррос.

Наступним змаганням для Марти став Вімблдон. Тут Костюк теж дісталася до півфіналу, попри те, що ніколи добре не виступала на траві. Поразки українці завдала майбутня чемпіонка Лінда Носкова.

На турнірі WTA 1000 у Цинциннаті Костюк зіграла у чвертьфіналі, однак зазнала пошкодження правого зап'ястя. Воно продовжило турбувати тенісистку протягом кількох місяців і стало причиною того, що киянка наразі знаходиться на серії з чотирьох поразок. Попри це, українка дійшла до 1/8 фіналу на US Open і дебютувала у топ-10 світового рейтингу.

Наразі незрозуміло, чи зможе Марта в Індіан-Веллсі грати на повну силу.

Статистика особистих зустрічей із суперницями по групі:

Костюк – Гофф 2-4 (цього сезону 0-1)

Костюк – Пегула 3-4 (2-0)

Костюк – Носкова 1-2 (1-2)

Гофф у свої 22 роки провела, мабуть, найбільш рівний сезон у своїй кар'єрі, без традиційних для неї великих провалів. Єдиний титул вона здобула на "тисячнику" в Цинциннаті.

Коко Гофф Getty images

На непрофільному для себе Вімблдоні та домашньому US Open Коко дійшла до півфіналів. Також у її активі фінали турнірів WTA 1000 у Маямі та Римі (у столиці Італії поступилася Еліні Світоліній).

Загалом Гофф сильно виступила на хардових змаганнях на рідному континенті. Після проходження кваліфікації на Підсумковий американка взяла паузу, очевидно, готуючись максимально якісно виступити на останньому турнірі сезону. Попередній офіційний матч вона провела місяць тому.

Попри молодість, Коко вп'яте поспіль виступить на WTA Finals. У 2024 році вона ставала чемпіонкою турніру.

Статистика особистих зустрічей:

Гофф – Пегула 5-5 (2-0)

Гофф – Носкова 2-1 (0-1)

Головною чеснотою Джессіки Пегули на корті є стабільність. Саме під знаком стабільності вона і проводить поточний сезон, практично не вилітаючи у перших колах змагань.

В активі Пегули перемоги на турнірах WTA 500 у Чарльстоні (перемогла в фіналі Юлію Стародубцеву) та WTA 1000 у Дубаї (обіграла у вирішальному матчі Еліну Світоліну).

На Australain Open та US Open Джессіка доходила до півфіналів, а на Вімблдоні – до чвертьфіналу. У Цинциннаті та Берліні грала в фіналах.

Після Відкритої першості США, тобто, за два останні місяці досвідчена американка провела лише один матч – поступилася на старті турніру в Ухані. Пегула, як і Гофф, планує зробити ставку на WTA Finals, однак чи стануть у пригоді такі великі паузи між змаганнями?

Так само, як і на 10 років молодша співвітчизниця, Джессіка неодмінно кваліфікується на Підсумковий турнір, починаючи з 2022-го. У 2024 році вона доходила до фіналу, а минулого сезону завершила боротьбу в півфіналі.

Статистика особистих зустрічей:

Пегула – Носкова 1-3 (0-1)

21-річна Лінда Носкова поступово і впевнено проторувала собі шлях до чільної десятки світового рейтингу. Кожен сезон вона завершувала вище, ніж попередній, і ось чешка вже дебютуватиме на Підсумковому турнірі.

В Індіан-Веллсі Носкова виступить найперше завдяки блискуче проведеному трав'яному сезону. Вона виграла турнір WTA 500 у Берліні, а потім несподівано тріумфально виступила на Вімблдоні, створивши камбек у фіналі проти співвітчизниці Мухової.

Лінда Носкова Getty images

2000 очок, зароблених за чемпіонство на турнірі Grand Slam, склали майже половину її доробку за весь рік. До речі, цей успіх одразу гарантував Носковій кваліфікацію на WTA Finals завдяки спеціальному пункту в регламенті змагань. За кількістю набраних очок до останніх турнірів існувала можливість, що Лінда не потрапить до топ-8 у Чемпіонській гонці.

Відзначимо також її чемпіонство у складі збірної Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг і перемогу в фіналі над Еліною Світоліною.

За останній місяць Носкова не провела жодного офіційного матчу.

Група 2

Аріна Сабалєнка (2, -)

Мірра Андрєєва (3, -)

Еліна Світоліна (6, Україна)

Кароліна Мухова (7, Чехія)

Світоліна провела видатну першу половину сезону. На першому ж для себе турнірі року – WTA 250 в Окленді – Еліна стала чемпіонкою. Потім одеситка стала півфіналісткою Australian Open, зіграла у фіналі "тисячника" в Дубаї та півфіналі в Індіан-Веллсі.

Після виступів в Австралії Світоліна вперше з жовтня 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Найбільшим успіхом лідерки українського тенісу став третій у кар'єрі тріумф на турнірі WTA 1000 в Римі, на шляху до якого Світоліна обіграла більшу частину світової еліти.

На Ролан Гаррос Еліна поступилася у чвертьфіналі Марті Костюк, і це був її передостанній серйозний успіх у сезоні.

Травма ноги, отримана на "тисячнику" в Торонто у серпні, завадила Світоліній яскраво провести другу частину сезону. А ще, цілком можливо, на це вплинуло розлучення з Гаелем Монфісом, звістка про яке громом з ясного неба вдарила у середині жовтня.

Тому до Підсумкового турніру Еліна підходить не в найкращому фізичному та психологічному стані. Однак у неї був час трохи перезавантажитись після не особливо вдалої азійської серії. Дві опонентки з трьох у квартеті у Світоліної є дуже принциповими.

Еліна Світоліна Getty images

Статистика особистих зустрічей із суперницями по групі:

Світоліна – Сабалєнка 1-6 (цього сезону 0-1)

Світоліна – Андрєєва 1-1 (1-0)

Світоліна – Мухова 3-1 (1-0)

Початок сезону тепер уже екслідерки світового рейтингу Сабалєнки не віщував їй проблем. Вона стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Брісбені і була близькою до титулу на Australain Open, де все ж поступилася Рибакіній.

"Тисячники" на Близькому Сході "нейтралка" пропустила, після чого зробила виграла обидва змагання WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Маямі.

І на цьому її титули в сезоні закінчилися.

З усіх турнірів, починаючи з квітня, Сабалєнка може занести собі в актив лише фінал US Open, де її знову зупинила Рибакіна. На інших змаганнях білоруска не досягла жодного фіналу, а деякі її поразки були настільки дивними, що експерти почали припускати повернення психологічних проблем із минулого.

На двох азійських великих турнірах у Пекіні та Ухані Сабалєнка спромоглася на одну перемогу в трьох матчах і поточний її стан спрогнозувати важко.

Аріна всьоме виступить на WTA Finals. Жодного разу вона не вигравала змагання, хоча два останні сезони доходила до фіналів.

Статистика особистих зустрічей:

Сабалєнка – Андрєєва 4-2 (0-0)

Сабалєнка – Мухова 2-3 (1-0)

19-річна Андрєєва провела достатньо рівний сезон, загалом взявши участь у значно більшій кількості змагань, ніж її суперниці по групі. Мірра стала чемпіонкою турнірів WTA 500 в Аделаїді та Лінці.

У фіналі "тисячника" в Мадриді її обіграла Марта Костюк. Андрєєва взяла реванш у півфіналі Ролан Гаррос, на якому в підсумку здобула свій перший у кар'єрі титул Grand Slam.

Мірра Андрєєва Getty images

Нарешті, місяць тому "нейтралка" дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Пекіні, після чого взяла паузу для підготовки до першого у своєму житті Підсумкового в одиночному розряді.

До нього Андрєєва підходить на найвищій для себе третій позиції світового рейтингу.

Статистика особистих зустрічей:

Андрєєва – Мухова 1-0 (0-0)

Кароліна Мухова в сезоні-2026 здобула один титул – на турнірі WTA 1000 в Досі. Варто також відзначити її успіх у складі збірної Чехії на Кубку Біллі Джин Кінг. Чешки стали володарками трофею, а Мухова здобула дві одиночні перемоги, зокрема в фіналі над нашою Ангеліною Калініною.

Близькою до найбільшого титулу в кар'єрі Кароліна була на Вімблдоні, однак її співвітчизниця Лінда Носкова зуміла зробити фантастичний камбек у фіналі й стати чемпіонкою.

Зазначимо, що Мухову часто підводить здоров'я. Після Вімблдона їй довелося відновлюватися протягом майже двох місяців, однак уже під час азійської серії чешка явно грала через біль.

Кароліна Мухова Instagram

Кароліна дебютує на WTA Finals. У 2023 році вона зуміла кваліфікуватися на турнір, однак знялася перед його стартом через чергову травму.

Прогноз букмекерів

До зняття Рибакіної саме Єлена разом із Сабалєнкою розглядалися головними фаворитками Підсумкового турніру. Хоч представниця Казахстану й не буде захищати минулорічний титул і втратить 1500 рейтингових очок, вона все одно завершить сезон першою ракеткою світу.

За відсутності Рибакіної найбільші шанси на перемогу за версією букмекерських контор матиме Сабалєнка з коефіцієнтом 3.00. На другому місці Гофф – 4.25, третя позиція за Андрєєвою – 5.50.

Щодо українок, то вони замикають вісімку. Титул Світоліної оцінюється коефіцієнтом 15.00, Костюк – 18.00.

Остання позиція Марти не має дивувати, адже тенісистка менш ніж за добу до виходу на корт дізналася про це. Хоч киянка вже кілька днів знаходиться в Індіан-Веллсі, спеціально для турніру вона не готувалася, радше підтримувала форму. До того ж, пошкодження зап'ястя так швидко вилікувати просто не було часу.

А ось із Еліною ситуація цікавіша. У 2018 році вона була очевидною аутсайдеркою WTA Finals, однак здобула 5 перемог поспіль і титул. Якщо Світоліна більш-менш нормально себе почуває й зуміє поринути в роботу, щоб таким чином відключитись від розладу в особистому житті, вона може всіх здивувати. Сконцентрованість на тенісі добре допомагала їй досягати результату в юні роки.

Де дивитися онлайн Підсумковий турнір

В Україні WTA Finals транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Наразі відомий розклад першого туру групового етапу.

8 листопада о 22:00 за київським часом Марта Костюк зіграє проти Лінди Носкової.

9 листопада о 23:30 Еліна Світоліна зустрінеться з Міррою Андрєєвою.