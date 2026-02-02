Українська правда
Світоліна – знову в першій десятці, Костюк та Ястремська втратили позиції в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 2 лютого 2026, 08:15
У понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Головною подією для українського тенісу стало повернення Еліни Світоліної до топ-10 вперше з жовтня 2021 року. Це стало можливим завдяки виходу першої ракетки нашої країни в півфінал Australian Open.

У першій десятці помінялися місцями чемпіонка Мельбурна Єлена Рибакіна, яка увійшла до трійки найкращих, з американкою Коко Гофф. Одразу на 15 позицію з 9-ї перемістилася минулорічна чемпіонка австралійського мейджору Медісон Кіз.

Що стосується інших українок, то Марта Костюк і Даяна Ястремська після поразок на старті Australian Open втратили позиції. Костюк зробила три кроки назад на 23 місце, а Ястремська впала одразу з 28-го на 43 рядок.

Олександра Олійникова трохи піднялася до 91 сходинки, а Юлія Стародубцева підібралася на відстань двох місць від топ-100.

Дар'я Снігур опустилася на 144 позицію, а Ангеліна Калініна, навпаки, стрибнула на 12 рядків і йде 167-ю.

Анастасія Соболєва і Вероніка Подрез у третій сотні мінімально покращили своє становище.

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7978;
  3. (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7610;
  4. (4). Аманда Анісімова (США) – 6680;
  5. (3). Коко Гофф (США) – 6423;
  6. (6). Джессіка Пегула (США) – 6103;
  7. (7). Мірра Андрєєва (-) – 4731;
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4267;
  9. (10). Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342;
  10. (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3205;

...

23 (20). Марта Костюк (Україна) – 1863;
43 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1175;
91 (92). Олександра Олійникова (Україна) – 805;
102 (110). Юлія Стародубцева (Україна) – 744;
144 (136). Дар'я Снігур (Україна) – 516;
167 (179). Ангеліна Калініна (Україна) – 422;
264 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 266;
284 (286). Вероніка Подрез (Україна) – 232.

Нагадаємо, що Еліна Cвітоліна стала авторкою цікавого досягнення на турнірах Grand Slam.

