Світоліна – знову в першій десятці, Костюк та Ястремська втратили позиції в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Головною подією для українського тенісу стало повернення Еліни Світоліної до топ-10 вперше з жовтня 2021 року. Це стало можливим завдяки виходу першої ракетки нашої країни в півфінал Australian Open.
У першій десятці помінялися місцями чемпіонка Мельбурна Єлена Рибакіна, яка увійшла до трійки найкращих, з американкою Коко Гофф. Одразу на 15 позицію з 9-ї перемістилася минулорічна чемпіонка австралійського мейджору Медісон Кіз.
Що стосується інших українок, то Марта Костюк і Даяна Ястремська після поразок на старті Australian Open втратили позиції. Костюк зробила три кроки назад на 23 місце, а Ястремська впала одразу з 28-го на 43 рядок.
Олександра Олійникова трохи піднялася до 91 сходинки, а Юлія Стародубцева підібралася на відстань двох місць від топ-100.
Дар'я Снігур опустилася на 144 позицію, а Ангеліна Калініна, навпаки, стрибнула на 12 рядків і йде 167-ю.
Анастасія Соболєва і Вероніка Подрез у третій сотні мінімально покращили своє становище.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7978;
- (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7610;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 6680;
- (3). Коко Гофф (США) – 6423;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 6103;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4731;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4267;
- (10). Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342;
- (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3205;
...
23 (20). Марта Костюк (Україна) – 1863;
43 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1175;
91 (92). Олександра Олійникова (Україна) – 805;
102 (110). Юлія Стародубцева (Україна) – 744;
144 (136). Дар'я Снігур (Україна) – 516;
167 (179). Ангеліна Калініна (Україна) – 422;
264 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 266;
284 (286). Вероніка Подрез (Україна) – 232.
Нагадаємо, що Еліна Cвітоліна стала авторкою цікавого досягнення на турнірах Grand Slam.