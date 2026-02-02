Світоліна – знову в першій десятці, Костюк та Ястремська втратили позиції в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Головною подією для українського тенісу стало повернення Еліни Світоліної до топ-10 вперше з жовтня 2021 року. Це стало можливим завдяки виходу першої ракетки нашої країни в півфінал Australian Open.

У першій десятці помінялися місцями чемпіонка Мельбурна Єлена Рибакіна, яка увійшла до трійки найкращих, з американкою Коко Гофф. Одразу на 15 позицію з 9-ї перемістилася минулорічна чемпіонка австралійського мейджору Медісон Кіз.

Що стосується інших українок, то Марта Костюк і Даяна Ястремська після поразок на старті Australian Open втратили позиції. Костюк зробила три кроки назад на 23 місце, а Ястремська впала одразу з 28-го на 43 рядок.

Олександра Олійникова трохи піднялася до 91 сходинки, а Юлія Стародубцева підібралася на відстань двох місць від топ-100.

Дар'я Снігур опустилася на 144 позицію, а Ангеліна Калініна, навпаки, стрибнула на 12 рядків і йде 167-ю.

Анастасія Соболєва і Вероніка Подрез у третій сотні мінімально покращили своє становище.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7978; (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7610; (4). Аманда Анісімова (США) – 6680; (3). Коко Гофф (США) – 6423; (6). Джессіка Пегула (США) – 6103; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4731; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4267; (10). Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342; (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3205;

...

23 (20). Марта Костюк (Україна) – 1863;

43 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1175;

91 (92). Олександра Олійникова (Україна) – 805;

102 (110). Юлія Стародубцева (Україна) – 744;

144 (136). Дар'я Снігур (Україна) – 516;

167 (179). Ангеліна Калініна (Україна) – 422;

264 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 266;

284 (286). Вероніка Подрез (Україна) – 232.

