Світоліна має найменше шансів перемогти на Підсумковому турнірі на думку букмекерів

Перша ракетка України Еліна Світоліна за версією букмекерів є найменш вірогідною претенденткою на титул Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі.

Букмекерські контори ставлять одеситку на останню позицію серед восьми учасниць WTA Finals. Головними фаворитками вважаються лідерка світового рейтингу казахстанка Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Фаворитки WTA Finals-2026

1-2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3,50;

1-2. Аріна Сабалєнка (-) – 3,50;

3-5. Джессіка Пегула (США) – 7,00;

3-5. Мірра Андрєєва (-) – 7,00;

3-5. Коко Гофф (США) – 7,00;

6. Кароліна Мухова (Чехія) – 10,00;

7. Лінда Носкова (Чехія) – 15,00;

8. Еліна Світоліна (Україна) – 20,00.

Підсумковий турнір відбудеться в американському Індіан-Веллсі з 8 по 15 листопада. Чинною чемпіонкою змагань є Рибакіна.

Нагадаємо, що Світоліна дізналася своїх суперниць по груповому етапу турніру. Допомагає готуватися українці до WTA Finals екстенісист Сергій Стаховський замість звичного тренера Еліни Ендрю Беттлза.