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Світоліна має найменше шансів перемогти на Підсумковому турнірі на думку букмекерів

Станіслав Матусевич — 5 листопада 2026, 15:08
Світоліна має найменше шансів перемогти на Підсумковому турнірі на думку букмекерів
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна за версією букмекерів є найменш вірогідною претенденткою на титул Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі.

Букмекерські контори ставлять одеситку на останню позицію серед восьми учасниць WTA Finals. Головними фаворитками вважаються лідерка світового рейтингу казахстанка Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Фаворитки WTA Finals-2026

  • 1-2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3,50;
  • 1-2. Аріна Сабалєнка (-) – 3,50;
  • 3-5. Джессіка Пегула (США) – 7,00;
  • 3-5. Мірра Андрєєва (-) – 7,00;
  • 3-5. Коко Гофф (США) – 7,00;
  • 6. Кароліна Мухова (Чехія) – 10,00;
  • 7. Лінда Носкова (Чехія) – 15,00;
  • 8. Еліна Світоліна (Україна) – 20,00.

Підсумковий турнір відбудеться в американському Індіан-Веллсі з 8 по 15 листопада. Чинною чемпіонкою змагань є Рибакіна.

Нагадаємо, що Світоліна дізналася своїх суперниць по груповому етапу турніру. Допомагає готуватися українці до WTA Finals екстенісист Сергій Стаховський замість звичного тренера Еліни Ендрю Беттлза.

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна

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