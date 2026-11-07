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Вперше на Підсумковому турнірі виступлять дві українки: Костюк замінить на WTA Finals першу ракетку світу

Станіслав Матусевич — 7 листопада 2026, 21:46
Вперше на Підсумковому турнірі виступлять дві українки: Костюк замінить на WTA Finals першу ракетку світу
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк замінить першу ракетку світу Єлену Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA Finals, який 8 листопада стартує в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє The Desert Sun.

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Рибакіна є чинною чемпіонкою турніру, однак змушена була знятися зі змагань через погане самопочуття.

"З глибоким сумом повідомляю всім своїм шанувальникам та прихильникам, що, на жаль, змушена знятися з Підсумкового турніру цього року. У мене був неймовірний сезон, але моє тіло просто фізично не готове до змагань. Я збираюся провести деякий час вдома, відпочиваючи та відновлюючись, щоб підготуватися до сезону 2027 року.

WTA Finals – це дуже особливий турнір, і я бажаю всім удачі цього тижня. З нетерпінням чекаю повернення до Індіан-Веллса в березні!", – сказала Рибакіна.

Костюк перебувала на Підсумковому турнірі у статусі першої запасної, однак тепер матиме можливість зіграти усі три матчі групового етапу. Вона потрапить до квартету з американками Коко Гофф і Джессікою Пегулою, а також чешкою Ліндою Носковою.

Перший поєдинок Марта зіграє вже 8 листопада проти Носкової. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Окрім Костюк, на Підсумковому турнірі виступить перша ракетка України Еліна Світоліна, яка ставала його переможницею у 2018 році. Вперше в історії у цьому змаганні візьмуть участь дві українки.

Поки невідомо, яка травма стала причиною зняття Рибакіної з WTA Finals, однак тиждень тому вона не вийшла на чвертьфінал турніру WTA 500 у Токіо через пошкодження шиї.

Марта Костюк Підсумковий турнір WTA Єлєна Рибакіна

Марта Костюк

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