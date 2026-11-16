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Визначилися чемпіонки Підсумкового турніру в парному розряді

Станіслав Матусевич — 16 листопада 2026, 03:43
Визначилися чемпіонки Підсумкового турніру в парному розряді
Катерина Синякова (справа) і Тейлор Таунсенд
Getty Images

Тенісистка з Чехії Катерина Синякова разом із американкою Тейлор Таунсенд стали чемпіонками Підсумкового турніру в парному розряді. У фіналі вони обіграли італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10,000,000
Фінал парного розряду, 16 листопада

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, три перемоги в активі чемпіонок WTA Finals. Синяковій і Таунсенд вдалося взяти реванш за поразку тижневої давнини на груповому етапі Підсумкового турніру.

Це перший спільний трофей чешки та американки на WTA Finals. Зазначимо, що разом із співвітчизницею Барборою Крейчиковою Синякова перемагала на турнірі у 2021 році.

Синякова і Таунсенд завершать сезон на двох перших позиціях у парному рейтингу WTA.

Нагадаємо, що чемпіонкою Підсумкового турніру в одиночному розряді стала "нейтральна" Мірра Андрєєва, яка у фіналі перемогла українку Еліну Світоліну.

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