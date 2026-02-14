Визначилася несподівана переможниця турніру серії 1000 в Досі

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (19) стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, обігравши в фіналі 19-річну канадійку Вікторію Мбоко (14).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Жодна з представниць топ-10 світового рейтингу не зуміла дістатися навіть до півфіналу турніру.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Фінал, 14 лютого

Кароліна Мухова (Чехія) – Вікторія Мбоко (Канада) 6:4, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. 29-річна Мухова виграла свій дебютний титул на турнірах WTA 1000 і загалом другий у кар'єрі.

Мбоко минулого року вже перемагала на "тисячнику" в Монреалі та має у своєму активі два титули WTA. З наступного тижня Вікторія дебютує у топ-10, а Кароліна підніметься на 11 позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна поступилася у третьому колі турніру в Досі "нейтралці" Анні Калінскій.