Визначилася несподівана переможниця турніру серії 1000 в Досі
Чеська тенісистка Кароліна Мухова (19) стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, обігравши в фіналі 19-річну канадійку Вікторію Мбоко (14).
Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.
Жодна з представниць топ-10 світового рейтингу не зуміла дістатися навіть до півфіналу турніру.
Кароліна Мухова (Чехія) – Вікторія Мбоко (Канада) 6:4, 7:5
Тенісистки раніше не зустрічалися. 29-річна Мухова виграла свій дебютний титул на турнірах WTA 1000 і загалом другий у кар'єрі.
Мбоко минулого року вже перемагала на "тисячнику" в Монреалі та має у своєму активі два титули WTA. З наступного тижня Вікторія дебютує у топ-10, а Кароліна підніметься на 11 позицію світового рейтингу.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна поступилася у третьому колі турніру в Досі "нейтралці" Анні Калінскій.