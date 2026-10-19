Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.

"Це найважче, чим мені доводилось ділитись. Усі знають, наскільки важлива для мне Україна і що війна зробила зі мною всередині. Минулого року я казала вам, що мені потрібно відійти від корту, бо я була не в тому емоційному стані. Ви не бачили ночей без сну, сумніви, втрата себе. Гаель усе це бачив, але не випустив моєї руки. Ми боролись разом, але деякі битви відбувались глибоко всередині кожного з нас і жодна любов їх не може виграти.

З часом я зрозуміла, що маю повернутись до себе і що зробити це у цьому шлюбі я не зможу. Він добігає кінця, але не завершується наша сім'я. Ми завжди будемо батьками нашої Скай, завжди будемо поруч.

Знайте, що в цьому розлученні нема кого звинувачувати. Є лише дві людини, які глибоко одне одного люблять та історія, яка змінює свою форму. Ми просимо доброти та особистого простіру", – написала Світоліна.

Зазначимо, що пара була разом з 2019 року, а у 2021-му Світоліна та Монфіс одружились. У жовтні 2022 року в сім'ї народилась донька Скай.

Цього року Еліна та Гаель вперше зіграли разом у парному розряді – трапилось це на US Open і у підсумку тенісисти дістались півфіналу, де програли парі Бенчіч/Коболлі.

Раніше повідомлялось, що Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA Finals.