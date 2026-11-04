Призовий фонд жіночого Підсумкового турніру скоротився більш ніж на третину порівняно з минулим роком

Призовий фонд жіночого Підсумкового турніру WTA Finals-2026 в Індіан-Веллсі складе 10 мільйонів доларів, що на 35,5% менше, ніж торік.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Минулого сезону турнір проводився в Саудівській Аравії, тоді тенісистки розіграли 15,5 мільйонів.

З нинішньої загальної суми призових 8 мільйонів передбачено для одиночного розряду і 2 млн – для парного. У 2025-му цифри складали, відповідно, 12,4 та 3,1 млн.

Переможниця одиночного турніру за умови, що вона виграє усі 5 матчів, заробить 3,37 млн, порівняно з 5,235 млн торік, які отримала Єлена Рибакіна за проходження турнірної дистанції без поразок.

Що стосується рейтингових очок, жодних змін у регламенті не відбулося. За кожну перемогу на груповому етапі спортсменки отримають 200 очок, за перемогу в півфіналі – 400, а у фіналі – 500. Таким чином, чемпіонка без поразок зможе заробити максимально можливі 1500 очок рейтингу WTA.

Вперше з 2019 року на Підсумковому турнірі виступить українка Еліна Світоліна, яка є тріумфаторкою змагань 2018-го. Одеситка вже дізналася своїх суперниць на груповому етапі WTA Finals, який стартує 8 листопада.