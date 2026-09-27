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Україна програла Чехії фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 27 вересня 2026, 15:29
Україна програла Чехії фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Getty images

Збірна України з тенісу поступилася у фінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг команді Чехії – 0:2. Чешки стали переможницями командного чемпіонату світу. У другій одиночній зустрічі лідерка нашої збірної Еліна Світоліна (7) не зуміла здолати Лінду Носкову (6).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з результатом 3:6, 6:7(5).

Світоліна активно розпочала зустріч, першою зробила брейк і повела 3:1 у стартовому сеті. Але на цьому її активність знизилася, одеситка стала діяти пасивно, чим одразу скористалася суперниця. Носкова перейшла в атаку і взяла 5 поспіль геймів – 3:6.

У другій партії Еліна, зрозумівши, що від оборони перемогти не вдасться, покращила якість своєї першої подачі та заграла у звичному контратакувальному стилі. За сет обидві суперниці не мали жодного брейк-пойнту, тож справа дійшла до тай-брейку.

За підсумками перших шести розіграшів була нічия - 3:3, однак дві невимушені помилки українки подарували потрійний матч-пойнт чешці. З третьої спроби Носкова виграла необхідне очко і принесла титул своїй команді – 6:7(5).

За поєдинок Світоліна 6 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 10 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Кубок Біллі Джин Кінг
Фінал, Шеньчжень, хард, зал
Україна – Чехія 0:2
Другий матч, 27 вересня

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 3:6, 6:7(5)

Тенісистки зустрічалися вчетверте, тричі перемагала чешка.

Збірна України другий рік поспіль зіграла у фінальному раунді КБДК і вперше в історії зуміла пробитися до вирішального матчу.

Чехія вдванадцяте стала володаркою командного трофею. Востаннє їм вдавалося це зробити у 2018 році. Більше за чешок вигравала КБДК лише збірна США – 18 звитяг.

Нагадаємо, що в першій грі фінального матчу Ангеліна Калініна (48) поступилася Кароліні Муховій (8).

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг "синьо-жовті" здолали Бельгію, а у півфіналі переграли Італію.

Кубок Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна Лінда Носкова

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