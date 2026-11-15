Президент ФК Харків Бойко засвітився на фіналі Підсумкового турніру за участю Світоліної

Президент футбольного клубу Харків Богдан Бойко потрапив в об'єктив камери під час фіналу Підсумкового турніру-2026, у якому перша ракетка України Еліна Світоліна зустрічається проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої.

Очільник харків'ян був помічений у боксі української тенісистки поруч із Сергієм Стаховським, який допомагає Еліні на WTA Finals, оскільки її тренер Ендрю Беттлс перебуває поруч із вагітною дружиною.

Бойко на фіналі WTA Finals Світоліна – Андрєєва Скриншот із відео

Цікаво, що перша ракетка України дотична до футбольного клубу з Харкова. Вона є офіційною амбасадоркою цієї команди, яка раніше носила назву Металіст 1925.

Нагадаємо, Богдан Бойко опинився в контексті розслідування НАБУ та САП щодо діяльності організованої групи, яку правоохоронці назвали "Карфагеном".

За даними САП, Бойко спілкувався із заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо питань, пов'язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів, водночас сам президент ФК Харків заперечує свою причетність до незаконної діяльності.

Додамо, що харківський клуб у коментарі "Чемпіону" повідомляв, що Бойко виїхав у службове відрядження ще 27 серпня, але після його завершення має повернутися в Україну. Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що президент футбольного клубу виїхав з України наприкінці серпня і від початку року понад 10 разів перетинав державний кордон.