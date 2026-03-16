Півфінал Світоліної, Сабалєнку не вдалося зупинити: підсумки турніру в Індіан-Веллсі

Завершився перший з двох спарених турнірів серії WTA 1000, які в березні відбуваються в США. Тенісистки визначили найсильнішу в каліфорнійському Індіан-Веллсі й швидко перебираються до іншої частини США, у Флориду, в Маямі, де проведуть другу частину так званого "сонячного дубля".

Поки гравчині змінюють локації, є можливість підбити підсумки першого зі змагань.

Найважливішим для українських уболівальників є факт, що Еліна Світоліна продовжила успішні виступи початку сезону. На жаль, такого не можна сказати про інших представниць України. Також доволі неприємними є персони фіналісток турніру в Індіан-Веллсі.

Наші

В основній сітці "тисячника" стартували троє українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікаційний бар'єр, а Олександра Олійникова віддала перевагу улюбленим ґрунтовим змаганням WTA 125, серія з яких проходила у турецькій Анталії.

Світоліна повторила особисте досягнення

Перша ракетка України яскраво провела старт сезону, вигравши турнір в Окленді, зігравши у півфіналі Australian Open та в фіналі у Дубаї. Еліна добре підготувалася до сезону, грає у більш атакувальний теніс, ніж ми звикли, й непогано використовує слабкі сторони гри суперниць. Останнє для нас точно в новинку.

В Індіан-Веллсі багато тенісисток нарікали на сильний вітер та нові м'ячі Dunlop, траєкторію польоту яких не завжди вдається передбачити, особливо у вечірній час. Світоліна на собі відчула ці фактори вже у стартовому для себе матчі другого кола (перше всі сіяні спортсменки пропускали) проти 38-річної німкені Лаури Зігемунд.

Матч вийшов достатньо рівним, класу Еліни вистачило для того, щоб дотиснути ветеранку в трьох сетах, однак питань постало чимало. Зазвичай Світоліній особливо не вдається покращувати свою гру протягом одного турніру.

Однак, схоже, часи змінилися.

У двох наступних матчах одеситці трохи пощастило, адже дві доволі небезпечні росіянки, Самсонова та Андрєєва (минулорічна чемпіонка турніру), до протистоянь з Еліною не дійшли. Хоча, відверто кажучи, кому насправді пощастило, ще питання. Адже Світоліна виходить на матчі проти представниць країни-агресорки з особливим настроєм, і вже розбиралася з Андрєєвою в Мельбурні.

Нічого не зуміли протиставити українці й американка Крюгер з чешкою Синяковою. Остання виходила на поєдинок дуже втомленою трисетовими матчами в одиночці плюс трьома парними зустрічами, тож знялася на початку другого сету. Це було дуже вчасним, адже з середи по п'ятницю Світоліній довелося грати три дні поспіль.

У матчі з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек полька вважалася явною фавориткою. Еліна зуміла виграти в неї лише раз за п'ять зустрічей, та й взагалі стиль гри Швьонтек є неприємним для будь-якої суперниці.

Це не збентежило Світоліну.

Іга провела не найкращий для себе матч, а Еліна чітко користалася тими можливостями, які суперниця їй надавала. У кінцівці вирішальної партії українка підловила Швьонтек на міні-спаді, зробила вирішальний брейк та впевнено захистила свою подачу.

Еліна Світоліна Getty images

Півфінал став повторенням найкращого результату Світоліної в Індіан-Веллсі 2019 року. На жаль, вперше пробитися у фінал не вийшло.

Постійно зростаючий у жіночому тенісі акцент на атлетичність спортсменок призвів до того, що деяких гравчинь майже нереально обіграти, якщо в них не випаде поганий день. Мова про Рибакіну та Сабалєнку. Тенісисткам, які значно поступаються їм у потужності, більше потрібно чекати їхньої невдалої гри, ніж сподіватися на свої вміння. "Проти лому…" – ви самі знаєте.

Для Рибакіної невдалий день не є рідкісним явищем, однак він не випав на матч проти Світоліної. Не можна сказати, що вона провела найкращу гру, але подача в неї летіла, як треба, а це найважливіший елемент у грі ексросіянки. Тож саме вона й пройшла у фінал.

Виступ першої ракетки України все одно варто вважати вдалим. Півфінал плюс перемога над Швьонтек – прекрасний результат. Він дозволив Світоліній з нового тижня піднятися на восьму позицію світового рейтингу. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються набрані очки тенісистками за поточний сезон, Еліна взагалі ділить третє місце з Джессікою Пегулою.

І ще момент. Світоліна за два з половиною місяці 2026 року здобула 19 перемог у матчах – абсолютно найкращий показник у WTA-турі. На дві звитяги менше у Рибакіної та Сабалєнки.

Повернення Костюк

Після отриманої на Australian Open травми Марта пропустила півтора місяці. Повернулася на корт вона якраз в Індіан-Веллсі й отримала неприємну сітку. У стартовому матчі другого кола Костюк зустрічалася з американкою Тейлор Таунсенд, яка напередодні "тисячника" вперше в кар'єрі вийшла у фінал змагання рівня WTA 250 в Остіні.

З першим завданням киянка впоралася впевнено, однак наступною суперницею стала та сама Рибакіна. На відміну від Світоліної, в плані потужності Марта може посперечатися з казахстанкою, але для цього ще потрібна стабільність.

Марта Костюк Instagram

Костюк вибрала вірну тактику атакувальної гри, однак із точністю ударів на високих швидкостях справи не склалися. До того ж, здалося, що українку в складних розіграшах ще турбують наслідки травми. Звідси – закономірна поразка у двох сетах.

Все ж, Марті за підсумками турніру в Індіан-Веллсі вдалося залишитися у тридцятці найсильніших, а це означає, що в Маямі вона буде сіяною й стартуватиме з другого кола. Правда, у третьому за правилами посіву їй доведеться зустрітися з кимось із еліти світового тенісу.

Одна перемога Ястремської

Даяна розпочала поточний сезон так, що навіть одна вдала гра на великому змаганні розцінюється, як успіх. Після трьох поразок поспіль китайська ветеранка Чжан Шуай в матчі першого кола вважалася букмекерами фавориткою у грі проти Ястремської.

Однак українка впевнено перемогла й мала хороші шанси далі пройти висхідну зірку філіппінського тенісу Александру Еалу. За рахунку 5:4 у вирішальному сеті Ястремська подавала на матч, однак замість цього програла три гейми поспіль.

Шкода, адже Еала в наступному матчі зустрічалася з травмованою Коко Гофф і, зрозуміло, без проблем вийшла у четверте коло. На її місці могла бути Даяна, але…

Даяна Ястремська Getty images

Ястремська продовжує опускатися вниз у рейтингу, поточний тиждень вона розпочне 54-ю.

Фінал, в якому не було за кого вболівати

З нижньої частини сітки до вирішального матчу дійшла Рибакіна, а з верхньої, як і очікувалося, Аріна Сабалєнка. Не можна сказати, що "нейтралка" пройшла по турнірній дистанції без проблем, однак і жодного сету не втратила.

Другий рік поспіль в Індіан-Веллсі фінал відбувався за участі, м'яко кажучи, не найприємніших персонажів. Торік Сабалєнка сперечалася з росіянкою Андрєєвою й програла, тепер же боролася з ексросіянкою Рибакіною.

Зарубіжні коментатори були в захваті від інтриги в матчі, адже долю титулу вирішили буквально один-два м'ячі, для більшості українських уболівальників особа переможця виглядала малоцікавою.

Чемпіонкою за підсумками трисетового поєдинку стала Сабалєнка, взявши реванш за поразку в фіналі Australian Open. Рибакіна, незважаючи на поразку, вперше в кар'єрі підніметься на другу позицію у світовому рейтингу.

Прорив турніру

Абсолютною несподіванкою став виступ в Індіан-Веллсі 21-річної австралійки Талії Гібсон. Тенісистка, яка ще жодного разу не заходила в сотню найсильніших, стартувала з кваліфікації.

Після двох перемог там Гібсон ще чотири рази святкувала успіх в основній сітці, обігравши двох представниць топ-20, росіянку Александрову та данку Таусон, а в 1/8 фіналу розібралася навіть із Жасмін Паоліні, сьомою ракеткою світу. Тільки Лінда Носкова у чвертьфіналі у непростому матчі зуміла зупинити по-спортивному нахабну кваліфаєрку.

Завдяки цьому успіху з нового тижня Гібсон стрибне одразу на 67 місце світового рейтингу й розміститься якраз за Олександрою Олійниковою. Для обох тенісисток це особисті рекорди.

Про невдах

Головною невдахою змагань, зрозуміло, виглядає Мірра Андрєєва. Минулорічна переможниця турніру вилетіла уже в третьому колі, втративши зі два тижні 935 очок. Росіянка вже знаходиться на межі топ-10, її обійшли Еліна Світоліна та Вікторія Мбоко. Канадійка просувається все вище уже в десятці найсильніших.

Не настільки очевидними є проблеми Коко Гофф. Молода американка не втратила нічого в рейтингу, однак травма руки, через яку тенісистка лише вдруге в кар'єрі знялася протягом матчу, може виявитися серйознішою, ніж здається.

Коко Гофф Instagram

За словами Гофф, вона відчула "феєрверк болю" в грі проти Еали, і справи лише погіршувались. Поки Коко залишається в заявці турніру в Маямі, однак чи вистачило спортсменці часу залікувати пошкодження, залишається невідомим.

Що далі?

Про "тисячник" у Маямі ми неодноразово згадували в тексті. Матчі його основної сітки відбудуться з 17 по 29 березня. Особливістю змагання є те, що ігри у вологому флоридському кліматі відбуваються фактично одразу після поєдинків у пустелі Індіан-Веллса.

Це створює проблеми навіть найкращим тенісисткам світу, тож не варто дивуватись, якщо в Маямі головними героїнями будуть інші спортсменки.