Світоліна через відмову суперниці пройшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. В 1/8 фіналу перша ракетка України подолала чешку Катерину Синякову (44), яка відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету за рахунку 1:6, 1:1.

Синякова три свої попередні матчі в одиночному розряді вигравала виключно в трьох сетах. Крім того, вона встигла провести три поєдинки в парі. У грі проти першої ракетки України одразу стало помітно, що Катерина не встигає за темпом гри Світоліної.

Наскільки на це впливали втома чи пошкодження, однозначно сказати важко, однак після вчисту програної першої партії Синякова взяла медичний таймаут. У середині третього гейму другого сету після чергового вінерсу від Еліни чешка ухвалила рішення припинити боротьбу.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 12 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) 6:1, 1:1, відмова Синякової

Тенісистки зустрічалися вп'яте, неодмінно перемагала українка. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі, якій програла у чотирьох із п'яти очних поєдинків.

Еліна другий рік поспіль дісталася до цієї стадії турніру, найкращого її результату, півфіналу, було досягнуто у 2019 році.

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), а у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82).