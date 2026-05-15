З Коко буде велика битва, – Світоліна поділилася очікуваннями від фіналу в Римі
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свої очікування від майбутнього фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Я добре почуваюся на корті, добре відчуваю свої удари, і моє пересування кортом теж працює дуже добре. Я намагаюся черпати впевненість із поєдинків проти Рибакіної та Швьонтек. Думаю, для моєї впевненості в собі дуже важливо, що я поспіль виграла ці матчі.
З Коко буде велика битва. У нас був приголомшливий матч у Дубаї – гадаю, один із найважчих матчів, які у мене коли-небудь були. Для мене зараз буде важливо відновитися, дати собі трохи часу, трохи розслабитися, а потім бути готовою до великого виклику в суботу", – сказала Еліна.
Фінальний поєдинок турніру в Римі між Світоліною та Гофф відбудеться 16 травня орієнтовно о 18:00 за київським часом.