Світоліна впевнено вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9) без проблем вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У третьому колі змагань перша ракетка України обіграла місцеву тенісистку Ешлін Крюгер (82).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Зі старту поєдинку Крюгер повела 2:0, однак це був єдиний її брейк у матчі. Світоліна миттєво відіграла подачу суперниці й надалі впевнено контролювала хід подій на корті.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Огляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 10 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, минулого року в Індіан-Веллсі українка також була сильнішою. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з Катериною Синяковою (44, Чехія), яку обіграла у всіх попередніх чотирьох зустрічах.

Минулого року Еліна дісталася в Індіан-Веллсі до чвертьфіналу, це її найкращий здобуток на турнірі.

Нагадаємо, що в другому колі змагань Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55).

Свій матч третього кола проти Єлени Рибакіної (3, Казахстан) зіграє 10 березня орієнтовно о 05:00 за Києвом інша українка, Марта Костюк (28).